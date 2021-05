Jau drīz Latvijā pret Covid-19 varētu vakcinēt arī bērnus

Vakcinācijas projekta komunikācijas konsultante Agnese Strazda portālam Jauns.lv sākumā atgādināja, ka kopumā šobrīd vakcinācijas mērķauditorija ir bijusi Latvijas pieaugušie iedzīvotāji virs 18 gadiem.

Kad varēs vakcinēt no 16 gadu vecuma?

Viņa pavēstīja, ka tai pat laikā tēma par jauniešu no 16 līdz 18 gadiem vakcināciju jau šobrīd ir aktualizēta sabiedrības vakcinācijas pret Covid-19 darba grupā, lai vērtētu iespēju šo grupu vakcinēt pēc tās pieprasījuma, arī ārpus tiem gadījumiem, kad ir īpašs ģimenes ārsta vai ārstu konsīlija lēmums, jo jau šobrīd viens no vakcīnas ražotājiem zāļu aprakstā ir minējis, ka vakcīna izmantojama no 16 gadiem.

Par šo jautājumu jau jaunnedēļ sekos aktuālāka informācija.

Vakcinēti jau aptuveni 50 jaunieši

Šobrīd vakcinācijas datos redzams, ka zem 18 gadiem vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši aptuveni 50 jaunieši, bieži ar indikāciju – iedzīvotājs ar hroniskām saslimšanām, Strazda norādīja.

Ņemot vērā, ka šobrīd tikai viena ražotāja – "Pfizer/BioNTech" – vakcīna ir apstiprināta lietošanai no 16 gadiem, tad vakcinācijas rokasgrāmatā šobrīd noteikts, ka potēšanās no 16 līdz 18 gadiem veicama tikai un vienīgi ar šī ražotāja vakcīnu un tikai jauniešiem, kuriem to īpaši noteicis ģimenes ārsts vai ārstu konsilijs gadījumā, ja 16 līdz 18 gadīga jaunieša veselības stāvoklim Covid-19 vakcīna ir kritiska (piemēram, bērnam ir vidēji smagas vai smagas hroniskas saslimšanas).

Kad vakcīnu ražotāji vēl plašākā mērogā būs veikuši vakcīnu pētniecību bērnu grupā un būs lēmums arī no citiem ražotājiem vakcīnas izmantot bērniem zem 18 gadiem, tad tiks paplašināta iespēja arī citu ražotāju vakcīnas izmantot vecuma grupā zem 18 gadiem, Strazda prognozēja.

Jau vasarā varētu būt pieejamas vakcīnas bērniem no 12 līdz 15 gadiem

Tikmēr farmācijas uzņēmumu "BioNTech" un "Pfizer" kopīgi izstrādātā vakcīna pret jauno koronavīrusu no jūnija Eiropā varētu būt pieejama arī bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, prognozējis "BioNTech".

Vācijas kompānijas "BioNTech" līdzdibinātājs Ugurs Sahins intervijā izdevumam "Der Spiegel" nesen sacīja, ka darbs pie pieteikuma iesniegšanas Eiropas Zāļu aģentūrai (EZA) tuvojas noslēgumam. Izmēģinājumu datu izvērtēšana vidēji ilgst četras līdz sešas nedēļas, sacīja Sahins. Un trešdienas, 5.maija, pēcpusdienā EZA pavēstīja, ka uzsāk vērtēšanas procesu.

Bērnu vakcinēšana tiek uzskatīta par būtisku nākamo soli pūļa imunitātes sasniegšanai un pandēmijas izbeigšanai.

Lielāko bērnu vakcinēšana pirms nākamā mācību gada arī atvieglotu dzīvi vecākiem, kuriem nereti nenākas viegli apvienot darbu un bērnu skološanos mājās.

"Ir ļoti svarīgi ļaut bērniem atgriezties normālā skolas dzīvē," sacīja Sahins.

"BioNTech" un "Pfizer" šomēnes jau iesniedza ASV varasiestādēm lūgumu apstiprināt viņu izstrādāto vakcīnu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Strādā, lai panāktu vakcīnas apstiprināšanu jau zīdaiņiem

"BioNTech" un "Pfizer" marta beigās paziņoja, ka klīniskajos izmēģinājumos ASV secināts, ka vakcīna ir 100% efektīva pret koronavīrusu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Abi uzņēmumi arī strādā pie tā, lai panāktu vakcīnas apstiprināšanu jaunākiem bērniem, sākot no sešu mēnešu vecuma.

"Jūlijā varētu būt pieejami pirmie rezultāti par vecuma grupu no pieciem līdz 12 gadiem, un septembrī par jaunākiem bērniem," atklāja Sahins. Izmēģinājumi pašreiz ir ļoti uzmundrinoši, liecinot, ka vakcīna ļoti labi pasargā bērnus no inficēšanās, norādīja Sahins.

"BioNTech" un "Pfizer" vakcīna ir balstīta uz jaunu mRNA tehnoloģiju un ir pirmā Covid-19 vakcīna, kas tika apstiprināta Eiropas Savienībā.