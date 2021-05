Rinkēviča amatpersonas deklarācija atklāj, ka pērn auguši ministra uzkrājumi

No uzkrājuma summas 415 490 eiro tikuši glabāti AS "Swedbank", bet 337 eiro - "Revolut". 2019.gadā Rinkēviča uzkrājumi bija 385 833 eiro, 2018.gadā - 344 427 eiro, 2017.gadā - 310 102 eiro, savukārt 2016.gadā - 279 327 eiro.

Ministrs algā no Valsts kancelejas pērn saņēmis 68 626 eiro, bet vēl 3076 eiro viņam samaksājusi Ārlietu ministrija. Kopējie Rinkēviča deklarētie ienākumi 2020.gadā sasniedza 72 004 eiro, piemēram, ārlietu ministrs procentos no AS "Swedbank" saņēma 108 eiro, savukārt kompensācijā no "Carps International" viņš saņēma 194 eiro.

Paralēli ārlietu ministra amatam pērn Rinkēvičs bijis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents un valdes loceklis partijā "Vienotība".

Parādsaistību Rinkēvičam nav. Tāpat viņam nepieder nekustamie īpašumi un transportlīdzekļi. Ārlietu ministra lietošanā ir dzīvoklis Rīgā.