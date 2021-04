Augusi Latvijas iedzīvotāju vēlme vakcinēties pret Covid-19

Februārī veiktajā aptaujā 28% respondentu norādīja, ka noteikti vakcinēsies, bet 33% pauda, ka, iespējams, vakcinēsies. Vēl 1% aptaujāto jau bija saņēmis poti pret Covid-19. Līdz ar to atbalstu vakcinēšanai pauda 62% aptaujāto.

Aprīlī atbalsts bija 66%. Proti, 12% respondentu jau bija vakcinēti, 24% norādīja, ka noteikti vakcinēsies, bet 30% pieļāva šādu iespēju.

Noraidošu atbildi februārī pauda 35%, bet aprīlī jau mazāk - 31%. Neizlēmušo procents abos mēnešos bija vienāds - 3%.

Vērtējot pēc vecuma, vakcinēties biežāk nevēlas jaunieši vecumā no 15 līdz 24, un šādu atbildi snieguši 38%. Tāpat noraidoši pret poti ir 37% respondentu vecumā no 35 līdz 49 gadiem. Vismazāk vakcīnas pretinieku ir vecumā no 65 līdz 74 gadiem, un tikai 18% norādījuši, ka nevakcinēsies.

Tāpat skeptiskāki ir vīrieši, cilvēki ar pamata vai nepabeigto vidējo izglītību, kā arī iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem.

Aptaujā aprīlī pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 1003 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Jau ziņots, ka vakcinācijas pret Covid-19 temps Latvijā ir kāpis, trešdien sasniedzot jaunu vienas dienas laikā vakcinēto cilvēku rekordu.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati, kopumā trešdien tikušas vakcinētas vismaz 11 111 personas, tostarp pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēma 8117 cilvēki, bet vakcinācijas procesu pabeidza 2994 cilvēki, kas arī ir jauns dienas rekords. Līdz šim vienā dienā vakcinēto skaita rekords bija sasniegts 21.aprīlī, kad potes saņēma ap 10 000 cilvēku.

Kāpjot vakcinācijas tempam, potēšana pret Covid-19 šonedēļ Latvijā notiek raitāk nekā iepriekšējā nedēļā. Pagājušajā nedēļā kopumā bija līdz šim augstākais vakcinēšanas pret Covid-19 temps, vakcinējot vidēji ap 6600 cilvēkus dienā, savukārt šonedēļ pirmajās trīs dienās vakcinēti vidēji 7200 cilvēki dienā.

Vakar potes pret Covid-19 pārsvarā saņēmuši seniori, personas ar hroniskām slimībām, pedagogi, operatīvo dienestu darbinieki un personas, kas klasificētas kā "cita paaugstināta riska grupa". Vakcināciju veikušas 385 iestādes, un visvairāk savakcinēja Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Veselības centru apvienība, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, "Veselības centrs 4" un Rēzeknes slimnīca. Lielākā daļa no vakcinācijas iestādēm bija ģimenes ārstu prakses, taču tajās ikdienā vakcinē salīdzinoši nelielu skaitu cilvēku - parasti 10 līdz 30 pacientus.

Pirmajai potei visbiežāk - 62% gadījumu - izmantota "Pfizer" vakcīna, bet "Moderna" - 35% gadījumu. Otrajai potei visvairāk - 70% gadījumu - izmantota "AstraZeneca" vakcīna, bet "Moderna" - 25% gadījumu.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši 237 087 cilvēki, bet divas devas un vakcinācijas procesu pabeiguši - 45 718 cilvēki, attiecīgi pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši ap 12,5% iedzīvotāju, bet divas potes - 2,4%. "Johnson&Johnson" gadījumā vakcinēšanas procesa pabeigšanai nepieciešama tikai viena pote, bet pārējām vakcīnām - divas devas.