Nākamnedēļ Latvija varētu saņemt kopumā 163 560 vakcīnu devas

Pavļuts norādīja, ka joprojām no ražotāja "AstraZeneca" un "Johnson & Johnson" nav ziņu par turpmākajām piegādēm pēc nākamās nedēļas. Tikmēr no pārējiem ražotājiem - "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" - piegāžu grafiks ir zināms vismaz līdz nedēļai no 28.jūnija.

Lielākā piegāde, ko nākamnedēļ Latvija varētu saņemt, būs no "Pfizer"/"BioNTech". Šobrīd plānots, ka šajā piegādē varētu saņemt 79 560 devu.

Nākamnedēļ plānots saņemt "AstraZeneca" piegādi 64 800 devu apmērā, kuru potenciāli paturēs rezervē otrajām devām. "Mums trāpa diezgan sāpīgi tas, ka mēs nezinām "AstraZeneca" turpmākās piegādes. Kamēr mums nav šīs skaidrības, tas mums liek šo lielo 64 000 devu piegādi vismaz pagaidām paturēt otrajām devām," sacīja Pavļuts.

Vienlaikus nākamnedēļ Latvija varētu saņemt 13 200 devu "Moderna" piegādi, kā arī 5000 "Johnson&Johnson" piegādi.

Turpinot vakcināciju, šodien tika atvērta vaļā nākošā prioritārā grupa - ieslodzījuma vietu, patversmju iemītnieki un darbinieki, Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta pārstāve Agnese Strazda.

Savukārt visu iedzīvotāju vakcināciju bez prioritāro grupu dalījuma sāks no 3.maija, otrdien vienojās valdība.

Šobrīd kopā vakcinācijai pret Covid-19 izmantotas 262 602 vakcīnas šādās prioritārajās grupās: 45 447 devas saņēmuši iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, 105 890 devas - iedzīvotāji virs 60 gadiem, 69 194 devas - veselības aprūpes darbinieki, 14 244 devas - sociālās aprūpes centru darbinieki.