JV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis pauda gandarījumu par jauno komandas biedri un papildinājumu partiju apvienības frakcijā, un partijā "Vienotība".

Viņš minēja, ka politiskā sadrumstalotība, jo sevišķi Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes laikā, neveicina stabilitāti politikā, tāpēc esot būtiski nodrošināt kopdarbu, lai varētu arvien sekmīgāk strādāt Latvijas sabiedrības labā.

Tikmēr pati Benhena-Bēkena norādījusi, ka pieredzējusi un stabila komanda, kā arī spēcīgs kolektīvs politikā esot svarīgs priekšnoteikums, lai pilnā apmērā realizētu savas politiskās iniciatīvas.

"Vēlos turpināt atbalstīt pragmatisku un uz attīstību vērstu valsts politiku," teikusi parlamentāriete.

Līdz ar viņas lēmumu aiziet no "KPV LV" frakcijas tajā būs palikuši deviņi deputāti. Reizē iezīmējies, ka "KPV LV" atlikušajā frakcijā nav vienprātības, ko parādīja partijas Saeimas deputātu atšķirīgie viedokļi par to, vai ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam ir jāsaglabā minētais amats pēc viņa aiziešanas no "KPV LV" uz Nacionālo apvienību (NA).

Tādējādi no sākotnēji vienas no lielākajām frakcijām 13.Saeimā "KPV LV" nu pēc būtības kļuvusi par frakciju ar mazāko deputātu balsu skaitu.

JV, kurai sākotnēji bijusi mazākā parlamenta frakcija, tagad ir ne vien līdzšinējie astoņi frakcijas deputāti, bet arī trīs parlamentārieši, kuri 13.Saeimas laikā mainījuši politisko piederību - Benhena-Bēkena, viņas partijas biedrs Aldis Blumbergs, kā arī Zaļo un zemnieku savienības frakcijas bijusī pārstāve Anda Čakša. Vienlaikus runas par iespējamu pievienošanos partiju apvienībai izskanējušas arī par JV vadītās Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Zakatistovu, kurš iepriekš tika izslēgts no "KPV LV" biedru rindām.

Līdz ar Vitenberga lēmumu atvadīties no "KPV LV" plašākas kļuvušas arī NA deputātu rindas, ko iepriekš gan pameta deputāte Ingūna Rībena, kura patlaban ir pie frakcijām nepiederošā deputāte un reizēm balso kopā ar koalīciju, bet reizēm - atšķirīgi no tās.

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) frakcija 13.Saeimā arī piedzīvoja pārmaiņas, to atstājot deputātam Andrim Kazinovskim. Viņš, esot pie frakcijām nepiederošais deputāts, balsojumos rīkojas līdzīgi Rībenai. Patlaban frakcijā ir 15 deputāti, taču kādreizējais "KPV LV" deputāts Artuss Kaimiņš, kurš vada Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, pārsvarā atbalsta JKP pozīciju, lai arī nav tās biedrs.

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" frakcijā patlaban strādā 13 deputāti. Šī frakcija parlamentāriešus nav zaudējusi, tiem pametot partiju. Līdz šim frakcijas sastāvs mainījies, tikai politiķiem mainot amatus.

Biedru rindas retinājušās arī lielākajā parlamenta frakcijā. "Saskaņas" deputātu rindas sarukušas līdz 19 parlamentāriešiem, jo četri politiķi izvēlējušies politisko spēku pamest. Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecova izlēmušas piebiedroties kādreizējam "KPV LV" politiķim Aldim Gobzemam un dibināt partiju "Likums un kārtība", savukārt Vjačeslavs Dombrovskis un Evija Papule šogad plāno dibināt jaunu politisko spēku, kura pamatā būs biedrība "Republika 2030".

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcija 13.Saeimas laikā skaitliski sarukusi par vienu deputātu, Čakšai aizejot uz JV. Tādējādi politiskajam spēkam patlaban ir 10 deputātu mandāti.

Dažādu procesu rezultātā Saeimā izveidojusies arī paprāva pie frakcijām nepiederošo deputātu grupa, tajā apvienojoties 13 politiķiem no kopumā pieciem 13.Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Seši no šiem deputātiem sākotnēji pārstāvēja "KPV LV", četri - "Saskaņu", un pa vienam - ZZS, JKP un NA.

Kā ziņots, arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs 21.aprīlī paziņoja, ka mainīs partejisko piederību, atstājot "KPV LV" un iestājoties Nacionālajā apvienībā (NA).

Partijas "KPV LV" valde pēc tam nolēma atsaukt Vitenbergu no ekonomikas ministra amata, par ko savstarpējā sarunā informēts arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Premjers savukārt ir izteicies, ka šī situācija savstarpēji ir jāatrisina NA un "KPV LV".

Pats ministrs paziņoja, ka amatu pamest negrasās, un arī puse no "KPV LV" Saeimas frakcijas pauda atbalstu Vitenberga palikšanai ekonomikas ministra amatā.

Pirms informācijas izskanēšanas par Vitenberga partijas maiņu NA un "KPV LV" frakcijas 21.aprīlī vienojās par koordinētu rīcību turpmākai sadarbībai ekonomikas un zemkopības jomu attīstībai. Neoficiāli tika skaidrots, ka noslēgtā vienošanās un plānotā frakciju sadarbība ļaušot saglabāt koalīcijas stabilitāti jutīgā situācijā, kad ekonomikas ministrs maina politisko piederību.