Miris Liepājas mācītājs Mārtiņš Urdze

Mācītājs un viņa vadītā draudze ietilpa Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē (LELBP, agrāk saukta par “trimdas baznīcu”) sastāvā. Draudzes priekšniece Karina Krieviņa draudzes mājaslapā rakstā: “23. aprīlī Dievs mūsu mācītāju Mārtiņu aizsauca pie Sevis. Tas bija ātri, un viņam nebija lielu ciešanu. Viņš bija mājās kopā ar saviem tuviniekiem”.

Mēneša vidū Latviešu baznīcā Zviedrijā izplatīja aicinājumu: “Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, LELBP garīdznieki un draudzes locekļi! Mums pienāca lūgums no Liepājas Krusta draudzes priekšnieces būt vienotiem aizlūgšanās svētdienas dievkalpojumos un svētbrīžos par Dieva pieskārienu draudzes mācītājam Mārtiņam Urdzem. Mācītājs Mārtiņš Urdze ir smagi saslimis un cīnās pret vēzi”.

Mācītāja Rudīte Losāne “Facebook” raksta: “Mārtiņš Urdze (1960-2021) ir no mācītāju dzimtas, Dieva kalps, kas palika uzticīgs savam aicinājumam līdz mūža galam. Cīnītājs. Tādu Mārtiņu atcerēsies viņa kolēģi, draudze un visi, kas viņu pazina. Mārtiņš pats reiz teicis, ka cīņa piederas pie ticības ceļa un nav klusējot jāpiekrīt vienaldzībai, netaisnībai un cietsirdībai. Rūpes par Liepājas Krusta draudzi, sociāli maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bija mācītāja Mārtiņa ikdiena.

2016.gadā protestējot pret LELB (arhibīskapa Jāņa Vanaga vadītā Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca – red.) nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā, Mārtiņš Urdze ar draudzi izstājās no baznīcas.

Viņš bija ne tikai izglītots teologs, bet arī sirdsapziņas cilvēks. Kādā no mācītāju konferencēm Mārtiņš sacīja, ka viņš nevar palikt tādā kopienā, kas noraida sieviešu ordināciju, jo viņa mamma arī ir mācītāja un palikšana būtu pret viņa sirdsapziņu. Pēc izstāšanās Mārtiņš un Liepājas Krusta draudze pievienojās LELBP kopienai. Viņš vēl nezināja, ka priekšā būs gadiem ilga cīņa par baznīcas un Mārtiņa izauklētā un mīlētā draudzes Diakonijas centra telpām, ko LELB gribēja atsavināt tiesvedības ceļā. Mācītājam un draudzei tiesā izdevās uzvarēt, bet šī cīņa Mārtiņam prasīja daudz spēka. Pārāk daudz, kas iespējams arī saīsināja viņa dzīvi šai saulē. Taču tagad Mārtiņš atdusas no visām grūtībām un cīņām, bet nodzīvotā dzīve vēl ilgi apgaismos to ceļu, ko viņš aizsāka un ir atstājis aiz sevis.

Visdziļākā līdzjūtība mācītājai Gitai Putcei zaudējot dēlu, draudzei un pārējiem atvadoties no mācītāja Mārtiņa Urdzes”.

Mārtiņš Urdze dzimis Vācijā, tur ieguvis teoloģisko izglītību un mācījies veco ļaužu aprūpi. Viņa tēvs Paulis Urdze bija viens no Otrā pasaules kara bēgļiem un kalpoja par mācītāju Oldenburgā (Vācija), viņa māte Gita Putce bija mācītāja latviešu draudzēs Ziemeļanglijā.

2017. gadā Mārtiņš Urdze godināts kā Gada liepājnieks – par uzņēmību, organizējot un vadot sociālos projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu integrāciju sabiedrībā. ”Palīdzēt citiem – tas saistīts ar manu ticību. Esmu kristietis un uzskatu, ka Dieva mīlestību jāapliecina ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem – palīdzot cilvēkiem, kuriem ir grūti, lai arī viņi var piedzīvot kaut ko labu,” toreiz viņš teica portālam liepajniekiem.lv.

Mācītājs toreiz atzina, ka viņam ir ne tikai gandarījums, ja izdodas kādam palīdzēt, bet pat uzlabojas pašsajūta: “Mēs ikviens esam ieguvēji, būdami kopā ar cilvēkiem. Veidojas draudzība, labas attiecības, var sākt paļauties cits uz citu. Un tas raisa prieku arī manī. Bieži esmu piedzīvojis, kad, palīdzot kādam citam, man pašam paliek vieglāk – nav vairs jāžēlo sevi, tik daudz jādomā par savām problēmām”.