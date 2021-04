Turpmāk "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu loģistiku Latvijā veiks vēl viens pakalpojuma sniedzējs

Ja līdz šim AS "Recipe Plus" bija vienīgais "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu loģistikas pakalpojumu sniedzējs, nogādājot šī ražotāja vakcīnas uz noteiktām ārstniecības iestādēm, tad no šīs nedēļas "Pfizer"/"BioNTech" loģistikai Latvijā pievienojas arī otrs loģistikas pakalpojumu sniedzējs - SIA "Magnum Medical", kas līdz šim nodrošināja tikai "Moderna" un "AstraZeneca" ražoto vakcīnu loģistiku

Tuvākā mēneša laikā un pēc tam Latvijā ir gaidāms ievērojams "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu piegādes apjoms, līdz ar to ir veikti sagatavošanās darbi, lai visas valstī saņemtās vakcīnas operatīvi varētu nogādāt vakcinācijas veicējiem visā Latvijā.



Covid-19 vakcīnu loģistika tiek organizēta, sadalot Latviju trīs reģionos: Rīgas/Pierīgas teritorija, Latvijas teritorija uz austrumiem no Rīgas un Latvijas teritorija uz rietumiem no Rīgas. SIA "Magnum Medical" ir loģistikas veicējs apgabalam Latvijas teritorijai uz austrumiem no Rīgas. Savukārt AS "Recipe Plus" nodrošina loģistikas pakalpojumus Rīgas un Pierīgas teritorijā, kā arī Latvijas teri-torijā uz rietumiem no Rīgas.

Šobrīd abi loģistikas pakalpojumu sniedzēji nodrošina visu četru Latvijā esošo vakcīnu piegādi vakcinācijas veicējiem.

Vakar, 25. aprīlī, Latvija saņēmusi ražotāja "Moderna" vakcīnas piegādes daļu – 12000 devas. Visas saņemtās vakcīnu devas tiks novirzītas vakcinācijas pret Covid-19 veikšanai līdzšinējās prioritārajās grupās – gan pirmajām, gan otrajām vakcīnu devām.



Jau šodien tiek uzsākta šo vakcīnu plānveida piegāde vakcinācijas veicējiem, lielākoties ģimenes ārstu praksēs.