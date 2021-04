Vēlēšanas Daugavpilī un Augšdaugavā: cīņa starp sēļiem un latgaliešiem, Daugavpils dīvainās partijas un šmakovka

Tāpat vēlēšanu sarakstos ir arī viena otra Latvijā pazīstama persona – Arnolda Švarcenegera draugs, lielākā Šmakovkas muzeja direktors, grupas “Dabasu Durovys” līderis, kādreizējās “mācītāju partijas” ģenerālsekretārs, Daugavpils universitātes zinātnieki un citi. Ārpus Latgales dzīvojošiem norises Daugavpils un tās apkārtnes vēlēšanās varētu būt aizraujošs “teātris”, bet vietējiem nopietna izvēle par labu vai sliktu kādam no vietējiem līderiem, kā sabalansēt Latgales un Sēlijas intereses.

Arī kovidkrīze ir ieviesusi savus populistiskos uzstādījumus. Varētu uzskatīt, ka Daugavpils vicemēres ne ar ko neargumentētais solījums ļaut daugavpiliešiem izvēlēties, ar kādu vakcīnu kuram potēties, ir no sērijas “mēs taču gribam, bet sliktā valdība neļauj”. Savukārt kovidu pārslimojušā Daugavpils eksmēra Andreja Elksniņa pārstāvētās “Saskaņas” programmā ierakstīts: “Attīstīt atbalsta programmu visām iedzīvotāju grupām Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Daugavpils: trakulīgais Rēzeknes namsaimnieks, Mūsu partijas kovidisti un Arnolda Švarcenegera draugs

Daugavpils pilsētas domnieka krēslā no “Jaunās Saskaņas” cer iesēties pazīstmais fitnesa treneris Oļegs Burisnkis, kurš ir arī Arnolda Švarcenegera sadraudzības kluba biedrs. (Foto: Ivars Soikāns/LETA)

Latvijas otrajā lielākajā pilsētā uz 15 domnieku vietām kāro 154 kandidāti no desmit sarakstiem. Arī no tādām partijām, kas savus spēkus izmēģinās tikai Daugavpils pilsētā: ”Mūsu partija” un Kristīgi demokrātiskā savienība (KDS) savus sarakstus iesniegusi tikai Daugavpilī.

Vietējā “Mūsu partija”, kura vienmēr spēlējusi nozīmīgu lomu pilsētas politiskajā dzīvē, uz vēlēšanām iet ar pašreizējo pilsētas mēru Igoru Prelatovu un viecemēri Līviju Jankovsku priekšgalā. Līvija Jankovska, kura pirms deviņiem gadiem arī kļuva par tolaik jaundibinātās “Mūsu zemes” vadītāju (tagad gan viņa vairs tāda nav), visādi mēģinājusi sev pievilināt vēlētājus, piemēram, 13. aprīlī izplatot paziņojumu, ka visskeptiskāk pret vakcināciju noskaņotajiem Latgales lielpilsētas ļaudīm “būs iespēja izvēlēties vakcīnu pret Covid-19”. Uz to uzreiz reaģēja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), kurš Jankovskas vēstījumu nosauca ne ar ko neargumentētu alošanos un stingri pateica, ka “vienkāršajiem daugavpiliešiem” šādas iespējas nebūs. No vienas puses var uzskatīt par valdības pārstāvja neapzinātu atbalstu Jankovskas pārstāvētajai partijai, jo tagad skeptiski pret valstī valdošo varu noskaņotajiem daugavpiliešiem nu dota iespēja teikt – mūsējie taču gribēja, bet valdība neļāva!

Savukārt KDS līderis šajās vēlēšanās būs kādreizējais pilsētas mērs, Saeimas eksdeputāts un arī bijušais “Mūsu zemes” līderis iepriekšējās vēlēšanās Rihards Eigims, kurš ir ne tikai politiķis ar pieredzi (pabijis gan “Latgales gaismā” un LSDSP, gan ZZS un “Mūsu zemē”), bet arī naudīgs biznesmenis, kas izcēlies ar vairākiem skandāliem – piemēram, pret viņu rīkots atentāts un viņš arī esot bijis čekas ziņotājs. Pēc visa spriežot, Eigims ir atradis neaizņemtu politisko jeb partijas nišu, no kuras atkal var stūrēt uz varas virsotnēm. Interesanti, ka laikā, kad visi sašutuši par ierēdņu lielajās algām, KDS priekšvēlēšanas programmas otrais punkts ir kā medusmaize pašreizējiem vietvalžiem: “Ik gadu par 10% palielināsim algas pašvaldības darbiniekiem”.

Tāpat Daugavpilī startē vēl pāris vietējās partijas. Daugavpils novada partija par savu lokomotīvi izvirzījusi uzņēmuma “Rēzeknes namsaimnieks” valdes locekli Pēteri Dzalbi, kas pirms tam pabijis virknē citu partiju vēlēšanu listēs – no “Latgales tautai”, Sociālā taisnīguma partijas, “Tautas kontroles” un “No sirds Latvijai”. Ievērību viņš izpelnījies arī to, ka viņš ļoti mīl iedzert un ik pa laikam skandalēt, sarīkot tračus un kādu piekaut, par to nonākot pašvaldības policijas redzeslokā, no kuras Dzalbe ir mēģinājis mukt, bet policistu pakaļdzīšanās ir izrādījusies arī sekmīga. Par deputāta alkohola iespaidā savulaik izraisītām trakulībām var izlasīt policijas ziņu lentēs.

Vēl Daugavpilī startē Latgales partijas un “Latvijas attīstībai” apvienotais saraksts, kuras pirmais numurs ir pašreizējais pilsētas vicemērs, kādreizējais pilsētas galva Jānis Lāčplēsis. Aiz viņa seko “Limbažu piena” vadītājs Igors Aleksejevs un Lāčplēša kolēģis Jānis Dukšinskis. Tālāk seko virkne Daugavpilī pazīstamu cilvēku un vadītāju. Katrā ziņā Daugavpilī karsta priekšvēlēšanu cīņa būs starp partijām, kuras citviet Latvijā nav nemaz tik pazīstamas. Bet tas nenozīmē, ka pilsētā uz varu necer arī spēki, kuri pazīstami nacionālā mērogā.

Daugavpilī ir ievērojams tā saucamo krievvalodīgo partiju elektorāts. “Latvijas Krievu savienība apvieno krievu kultūras cilvēkus, un Daugavpilī šādu iedzīvotāju ir vairākums,” teikts šīs partijas priekšvēlēšanu programmā, kuras līderis ir Daugavpils 15.vidusskolas skolotājs Aleksejs Vasiļjevs. “Jaunās Saskaņas” lokomotīve ir Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma tehniskais direktors Aleksandrs Iļjins, bet ar trešo numuru startē pazīstamais fitnesa treneris un kultūrists, Latvijas Fitnesa federācijas valdes loceklis Oļegs Burisnkis, kurš ir arī elitārās Arnolda Švarcenegera sadraudzes pilntiesīgs pārstāvis. Bet “Saskaņas” pirmais numurs ir kādreizējais pilsētas mērs un Saeimas deputāts Andrejs Elksniņš. Toties politiskās partijas “Alternative” līderis ir savulaik no “Saskaņas” aizmukušais kādreizējais eiroparlamentārietis Aleksandrs Mirskis.

Par vietām it bieži politiskos skandālus piedzīvojušajā Daugavpils domē cīnās arī pāris labējās partijas. Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) līderis ir bijušais Daugavpils universitātes rektors, tagad - zinātņu prorektors, profesors Arvīds Barševskis. ZZS 13 cilvēku sarakstā ir vēl pieci šīs universitātes darbinieki un viena studente. Jaunās konservatīvās partijas pirmais numurs ir “Daugavpils satiksmes” valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis.

Daugavpilī par domnieku vietām necīnās tādas citviet Latvijā populāras partijas kā Nacionālā apvienība, “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie”, kustība “Par!” un vēl viena otra. Tā kā būs interesanti pavērot, kādi spēki uzvarēs Latvijas otrajā lielākajā pilsētas domē, kurā šobrīd pārstāvēti no Latgales partijas, “Mūsu partijas” un “Saskaņas” ievēlētie.

Augšdaugava: “Dabasu Durovys” dibinātājs, mācītāju partijas eksģenerālsekretārs un Šmakovkas muzeja direktors

Uz vietu Augšdaugavas novada domē cietē “Dabasy Durovys” līderis Arnis Slobožaņins. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pēc reģionālas reformas uz bijušā Daugavpils novada bāzes izveidots Augšdaugavas novads, kurā bez Daugavpils novada vēl būs pašreizējais Ilūkstes novads. Uz tā domi pretendēs tikai 82 kandidāti no pieciem sarakstiem, kuriem būs jāsadala 15 domnieku krēsli.

Te arī toni noteiks vietējās partijas. Daugavpils novada partijas lokomotīve būs pašreizējās Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, kuram seko vēl vairāki zemāka līmeņa Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldību darbinieki un deputāti. Sarakstu noslēdz Daugavpils universitātes rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.

Savukārt Latgales partijas pirmais numurs ir Latvijas būvju informācijas modelēšanas biedrības valdes loceklis Vitālijs Aizbalts, kurš savulaik bijis gan Bauskas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks, gan Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, gan Saeimas deputāts, gan Latvijas Pirmās partijas/”Latvijas ceļa” ģenerālsekretārs un vadījis Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāciju.

Vienotu sarakstu novada domes vēlēšanām izveidojusi JKP, Latvijas Reģionu apvienība un Nacionālā apvienība, kura līderis ir Latvijas Radio Latgales studijas ārštata darbinieks Arnis Slobožaņins. Viņu gan vairāk pazīstam kā latgaliešu grupas “Dabasu Durovys” dibinātāju un līderi. Saraksta ceturtais numurs ir Daugavpils latviskākā kluba “Artilērijas pagrabi” vadītājs Andrejs Faibuševičs. Jāatgādina, ka “Artilērijas pagrabi” vairākkārt tikuši ierauti skandālos par latviskās vides uzturēšanu Daugavpilī un nu arī kopš februāra tam uzteiktas telpas līdzšinēja vietā, precīzāk – nevis uzteiktais telpas, bet gan divkārši paaugstināta nomas maksa, ko “Artilērijas pagrabi” nevar “pavilkt”.

Latvijas Zemnieku savienības (LZS) vēlēšanu līderis ir zemnieku saimniecības “Auziņas” īpašnieks, Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, kurš pirms pāris gadiem bija aktīvists pret Ilūkstes novada pievienošanu Daugavpilij: “Kategoriski iebilstam pret Ilūkstes novada pievienošanu nacionālajam attīstības centram - Daugavpilij. Ilūkstes novadam kultūrvēsturiskā identitāte vienmēr bijusi rodama Sēlijas novadā, vēsturiski Sēlijas novada pašvaldības bija vienotas vienā Ilūkstes apriņķī”. LZS sarakstā ir vēl vairāki pašreizējās Ilūkstes novada domes pārstāvji. Tas nozīmē, ka LZS saraksts savā ziņā ir nopietna “saķeršanās” starp latgaliešiem un sēļiem. Arī savu priekšvēlēšanu programmu ilūkstieši iesāk ar to, ka “bijām pret valdības prettiesiski uzspiesto (reģionālo) reformu”.

Tāpat uz vietām jaunajā Augšdaugavas novada domē cer “Saskaņa”, kuras līderis ir Daugavpils Saskaņas pamatskolas sporta skolotājs Deniss Sarafaņuks. Vēl sarakstā ar ceturto numuru startē lielākā un modernākā kandžas vēsturei un ražošanai veltītā muzeja Latvijā Daugavpilī direktors Viktors Andruškevičs.

