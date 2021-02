Osipova: politiskā polemika par Satversmes tiesas spriedumiem bijusi vērojama jau pirms 20 gadiem

ST būtu bezjēdzīga, ja tiesas nolēmumi netiktu realizēti dzīvē. Latvija ir tiesiska, demokrātiska valsts, kurā starp konstitucionālajiem orgāniem valda savstarpēja cieņa un ST spriedumi līdz šim ir tikuši pildīti," uzsvēra Osipova.

Viņa arī norādīja, ka ST atzīstot kādas normas par neatbilstošām Satversmei, tiesa pie lielākām izmaiņām dod valstij ilgāku laiku sprieduma izpildei.

"Jebkurā gadījumā ST ir sākusi dialogu ar konstitucionālajiem orgāniem - prezidentu, Saeimu un Tieslietu ministriju par to vai nepieciešams jēgpilni izveidot biroju, kurš seko līdzi tam, lai termiņos tiktu savlaicīgi sagatavoti un izdiskutēti projekti, kā arī tiktu sekots līdzi vai ST prasības saprastas pareizi," uzsvēra Osipova.

To vai spriedums izpildīts formāli Osipova atturējās atbildēt, jo ir bijuši gadījumi, kad lietās veidojas "spriedumu seriāli".

"Ja likumdevējs izpildījis ST spriedumu, bet persona joprojām uzskata, ka tiesības aizskartas, tā var atkārtoti vērsties ST. Tikai šādā gadījumā ST vērtē vai grozījumi likumā ir bijuši formāli un apstrīdētā norma ir mainījusies pēc būtības. ST nevar publiski izteikties par jaunajām normām, kuras izstrādājis likumdevējs, jo ST jābūt objektīvai un jāiedziļinās lietas apstākļos," skaidroja ST priekšsēdētāja.

Lūgta komentēt politiķu kritiku par pērn novembrī ST pieņemto spriedumu lietā par homoseksuāliem partneriem, Osipova norādīja, ka ST nevar iesaistīties politiskajā polemikā, jo tiesa ir neitrāla.

"Tas ir normāli, ka par visiem svarīgajiem jautājumiem sākas polemika. Vairāk nekā pirms 20 gadiem no Saeimas tribīnes skanēja ļoti līdzīga polemika. Ja ST pieņēmusi spriedumu, kurš skar lielu daļu no sabiedrības vai politiskā spēka uzskatus par to, kas ir pareizi vai nepareizi, tad sākas šāda polemika un tas nav nekas jauns," uzsvēra Osipova.

Jau ziņots, ka novembrī Satversmes tiesa par neatbilstošu Satversmei atzina likuma norma, kas viendzimuma pāriem pēc bērna dzimšanas neparedz tiesības uz atvaļinājumu.