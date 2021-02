BKUS pediatre: vakcinācija nav par "es", bet gan par "mēs"

"Man vakcinācija nav par "es" un "man", bet gan par "mēs" un "mums". Es zinu, ka vakcinācija ir droša un es zinu, ka vakcinējoties es padaru drošāku vidi apkārt sev," paudusi Isarova.

Viņa uzsvērusi, ka šādā veidā īpaši piedomā par tiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ nevar un nevarēs tikt vakcinēti, kuriem šī infekcija var noritēt smagi un ar komplikācijām.

"Vakcinējoties es sargāju arī viņus," norādījusi BKUS pediatre.

Isarova otro poti saņēmusi 28. janvārī.

Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka kopumā Latvijā pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 17 486 cilvēki, no tiem 10 827 jau ir noslēguši vakcināciju, saņemot abas devas.

Aizvadītajā diennaktī otro poti pret Covid-19 saņēmuši 1328 cilvēki, kas ir otrais līdz šim lielākais dienas laikā otro vakcīnu saņēmušo skaits.

Trešdien pieaudzis arī pirmo poti saņēmušo skaits - ar pirmo devu vakcinēti 228 cilvēki, kas ir augstākais pirmās potes saņēmēju skaits kopš 21.janvāra.

Atgādinām, ka no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.