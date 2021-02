Tiesībsarga birojā mediķi sūdzas par draudiem atlaist no darba, nevakcinējoties pret Covid-19

Lai arī publiski paziņots, ka vakcinēšanās ir brīvprātīga un valsts apmaksāta, patlaban ir dzirdēts par atsevišķām sabiedrības mērķgrupām, piemēram, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kur vakcinēšanās pret Covid-19 noteikta par obligātu.

"Ja likumdevējs ir noteicis atsevišķu profesiju grupas, kurām noteikta obligāta vakcinācija, tad ir svarīgi, lai no valsts šī informācija izskan," uzsvēra Piļāne.

Tiesībsarga birojs saņēmis telefona zvanus un e-pastus no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp, mediķiem, par to, ka pastāv atsevišķi signāli - ja nevakcinēsies, tad atbrīvos no darba. "It kā šādas situācijas jau ir bijušas, taču mums vēl viņas nav pārbaudītas," piebilda Piļāne.

Latvijas armijā vakcinēšanās pret Covid-19 tiek plānota kā obligāta, savukārt zemessardzē tā būs brīvprātīga, šonedēļ TV3 pastāstīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons Saeimas komisijas sēdē skaidroja, ka saskaņā ar tiesību ekspertu slēdzienu atsevišķās sabiedrības grupās vakcinēšanās kā obligāta ir pieļaujama.

Profesionālā dienesta karavīri ir specifiska grupa, turklāt Aizsardzības ministrija neredz, kā varētu nodrošināt armijas funkcionēšanu, ja karavīri savus pienākumus pildīs "attālināti un distancējoties".

"Armijā arī līdz šim bijusi prakse, ka visas potes karavīriem ir obligātas. Tajā brīdī, kad slimību ielaiž vienībā, tad sākas epidēmija," uzsvēra Garisons.

Patlaban arī saņemti signāli, ka starptautiskajās operācijās dienošajiem ir jābūt vakcinētiem pret Covid-19. Latvija patlaban piedalās vairākas starptautiskajās operācijās.