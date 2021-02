"Europark" maksas autostāvvietā sniega kupenas bloķē mediķu automašīnas

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārste Paula Putniece “Facebook” dalījusies ar saviem piedzīvojumiem aizvadītajās brīvdienās pie slimnīcas esošajā autostāvvietā Gardenes ielā, kuru apsaimnieko autostāvvietu apsaimniekošanas uzņēmums “Europark”:



“Šorīt (31. janvārī), braucot uz kārtējo dežūru Stradiņu slimnīcā, mani sagaidīja nepatīkams pārsteigums. “Europark” stāvvietā, kur novieto automašīnas daļa Stradiņu slimnīcas personāls, nav tīrīts sniegs pēdējo 48 stundu laikā.

Varu apgalvot, ka sniegs tur nebija tīrīts pēdējo divu diennakšu laikā, jo 29./30 . janvārī arī biju dežūrā, un knapi vien sestdienas rītā izbraucu no stāvlaukuma.

Sāpe ir par to, ka šorīt mana automašīna palika iestigusi sniegā, jo man mašīnā nebija ne lāpstas, ne pašai īsti laika rakt automašīnu laukā, tāpēc ka no rīta astoņos sākās dežūra, tad nu mašīna palika iestigusi stāvlaukumā.

Es par šo stāvvietu pati maksāju, līdz ar to sagaidu, ka tomēr tā tiks tīrīta. Sirds pilna, tāpēc gaidu, ka “Europark” izvilks manu mašīnu no sniega kupenas.

Sazvanīju “Europark” operatoru, kurš, protams, atvainojās, un stāstīja, ka nespēj visu iztīrīt, tomēr, manuprāt, zinot, ka stāvlaukumā automašīnas novieto mediķi, tam bija jābūt pirmam iztīrītam stāvlaukumam”.

Arī Jauns.lv centās sazināties ar “Europark”, bet pa norādītajiem tālruņiem automātiska robota balss klāstīja, ka “visi operatori šobrīd ir aizņemti” un aicināja, vai nu uzgaidīt vai zvanīt vēlāk. “Europark” Jauns.lv sniedza atbildi e-pastā:

“Ņemot vērā, ka sākot no piektdienas, 29. janvāra, tika novērota intensīva snigšana - autostāvvietu teritoriju atbrīvošana no sniega bija apgrūtināta līdz pat pirmdienai, 1. februārim. Konkrētā autostāvvietas teritorija 31. janvāra vakarā tika attīrīta no sniega.

Autostāvvietu teritorijas tiek tīrītas, izmantojot traktortehniku, lai primāri notīrītu brauktuves un no transportlīdzekļiem atbrīvotos laukumus, tādēļ notīrīt autostāvvietas teritoriju tā, lai ikkatra automašīna būtu pilnībā attīrīta no sniega, nav tehniski iespējams. Tāpat saprotams, ka transportlīdzekļi, kas netiek kustināti ilgāku laika posmu, apsnieg vairāk nekā tie, kas tiek kustināti.

Aicinām izprast Latvijas teritorijai raksturīgos un reizēm arī neraksturīgos klimatiskos apstākļus un atbildīgi, ar izpratni izturēties pret izaicinājumiem, kurus tie rada.

Vienlaicīgi aicinām saprast arī to, ka, izmantojot atklāta tipa autostāvvietu pakalpojumus, to pakalpojumu kvalitāti nevar salīdzināt ar, piemēram, pazemes vai daudzstāvu auto novietnēm un to nosaka arī pakalpojuma cena, kas konkrētajā gadījumā par atklāta tipa autostāvvietas teritorijas Gardenes ielā 8, k-6 pakalpojumu izmantošanu, konkrēti Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas darbiniekiem, ir stipri samazināta un mēnesī sastāda 15 eiro.

SIA “EuroPark Latvia” izsaka pateicību mediķiem par darbu šajā saspringtajā laikā un atvainojas klientei par radušos situāciju”.