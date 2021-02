Āboliņš "Tet" lēmumu pārtraukt raidīt Krievijas TV kanālus uzskata par apsveicamu

Padomes vadītājs akcentēja, ka minēto lēmumu komersants pieņēmis patstāvīgi. "Viņiem acīmredzot bija pamatoti iemesli tā rīkoties. Kopumā vērtējot, no Latvijas informatīvās vides drošības viedokļa šāds lēmums ir apsveicams, jo tas mazinās Krievijas propagandas apmēru," sacīja Āboliņš.

NEPLP jau pirms kāda laika sāka ļoti nopietnu visu mediju patiesā labuma guvēju pārbaudi, atgādināja Āboliņš, uzsverot, ka padome jau pirms gada un trīs mēnešiem ierobežoja deviņu Krievijas kanālu pārraidīšanu Latvijā, jo tika noskaidrots, ka to patiesais labuma guvējs bija Krievijas prezidentam pietuvinātais baņķieris Jurijs Kovaļčuks.

Āboliņš neatklāja, vai NEPLP jau nonākusi pie līdzīgiem secinājumiem arī "Tet" lēmumā ietverto kanālu kontekstā, uzsverot, ka patieso labuma guvēju noskaidrošana turpinās. Viņš gan pauda gandarījumu, ka NEPLP sāktās pārbaudes likušas arī komersantiem rūpīgāk vērtēt piedāvāto programmu īpašniekus.

"Tet" pārstāve Lāsma Trofimova aģentūrai LETA norādīja, ka līdzīgi riski vai juridisks pamats vēl citu kanālu retranslācijas pārtraukšanai nav konstatēts.

Vienlaikus Trofimova uzsvēra, ka "Tet" nepārtraukti rūpīgi uzrauga to piegādātāju un līgumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. ""Tet" vienmēr ir godprātīgi ievērojis likumdošanas prasības, tostarp īstenojis NEPLP lēmumus par noteiktu ārvalstu kanālu retranslācijas aizliegumu," teica Trofimova.

Kā ziņots, neskaidrību par TV kanālu pārstāvības tiesībām un bažām par sankciju režīma neievērošanu, "Tet" pārtrauca "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslāciju, aizvietojot tos ar citiem līdzvērtīgiem TV kanāliem, liecina "Tet" paziņojums.

Neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi (tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē). Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "TEM LV" - viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.

Saistībā ar šiem apstākļiem, kā arī publiski izskanējušajām ziņām par SIA "Baltijas mediju alianse" (kā arī SIA "TEM LV") patiesajam labuma guvējam izvirzītajām apsūdzībām starptautisko sankciju pārkāpšanā, "Tet" aicinās valsts institūcijas un tiesībsargājošās iestādes pēc iespējas drīzāk viest skaidrību par rīcību, kāda sagaidāma no maksas televīzijas pakalpojumu sniedzējiem iepriekš norādīto TV kanālu izplatīšanai Latvijā, kuri šobrīd ir iekļauti NEPLP retranslējamo kanālu sarakstā, lai nodrošinātu vienveidīgu pieeju un nepieļautu tiesību normu neievērošanu, atšķirīgu pieeju un tirgus kropļošanu. "Tet" aicina atbildīgās institūcijas un maksas televīzijas pakalpojumu sniedzējus vienlīdz atbildīgi izturēties pret normatīvo aktu ievērošanas pienākumiem.

No 1.februāra "Tet" televīzijas pakalpojumu piedāvājumā nav pieejami televīzijas kanāli "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks". "Tet" aicina kvalitatīvu un līdzvērtīgu saturu skatīties kanālos LTV7, 1+2, 3+, Mir, TVCi, Dozhdj, UATV, Zdorovoe TV, Eureka HD, Pjatnica, Current Time, TV21.

Jau ziņots, ka Rīgas tiesas apgabala prokurors Aldis Lasmanis ir uzrādījis apsūdzību SIA "Baltijas mediju alianse" (BMA) līdzīpašniekam Oļegam Solodovam un viņa līdzgaitniekam Margusam Merimā kriminālprocesā par starptautisko sankciju pārkāpšanu.

Prokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka aģentūrai LETA apstiprināja, ka prokurors pērn novembrī uzrādījis apsūdzības divām fiziskām personām. Apsūdzības uzrādītas pēc Krimināllikuma panta par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.

Tāpat prokurors lēmis par procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu divām juridiskajām personām turpināšanu.

"Fiziskās personas juridisko personu labā uz sadarbības līgumu pamata nodrošināja finansējumu Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā iekļautai personai. Pārkāpjot sankciju aizliegumu, personas rīcībā nokļuva vairāk nekā desmit miljoni eiro," norādīja prokuratūrā.

Lai gan Valsts drošības dienests (VDD) sākotnēji kriminālprocesā aizturēja vēl vairākas personas, prokuratūrā norādīja, ka apsūdzības uzrādītas tikai divām personām. Apsūdzēto personu valstspiederība netiek atklāta, bet patlaban prokuratūra turpinās pirmstiesas izmeklēšanu.

Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" vēsta, ka apsūdzētie ir Solodovs un Merimā, bet pie atbildības saucamās juridiskās personas ir BMA, kam pieder vairāku populāru Krievijas telekanālu pārraidīšanas tiesības Baltijā, un ar to saistītais Lielbritānijā reģistrētais uzņēmums "Baltic Media Alliance Ltd.".

"Re:Baltica" iepriekš veiktā izpēte liecina, ka runa varētu būt par mediju grupas gadiem ilgušiem pārskaitījumiem Krievijas uzņēmumam, kura līdzīpašnieks ir Krievijas prezidentam pietuvinātais baņķieris Jurijs Kovaļčuks. Viņš kopš 2014. gada ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā par Kremļa politikas atbalstīšanu ar mērķi destabilizēt situāciju Ukrainā. Kovaļčuks tika iekļauts ES sankciju sarakstā kā "Bank Rossija" lielākais akcionārs.

Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš vēstīja, ka kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā ar VDD sadarbojusies NEPLP, kura 2019.gada novembrī aizliedza "Pirmā Baltijas kanāla" īpašniekam BMA pārraidīt deviņus Krievijas kanālus, jo to patiesais labuma guvējs esot Kovaļčuks.