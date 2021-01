Ogrē sniega dziļums sasniedzis pēdējo gadu Latvijas rekordu; daudzviet stipra snigšana turpināsies arī šodien

Tas ir dziļākais sniegs, kāds valsts meteoroloģiskajās stacijās fiksēts kopš 2016. gada janvāra, kad 51 centimetru dziļa sniega kārta pārklāja Irbenes apkaimi Ventspils novadā. Savukārt atbilstoši iedzīvotāju ziņotajam pusmetru dziļa sniega kārta pēdējos gados dažādās Latvijas vietās bijusi vairākkārt.

Piektdien Lielpečos bija 15 centimetrus bieza sniega sega, un visstraujāk tā pieauga sestdienas vakarā un aizvadītās nakts sākumā, kad pāri Ogres novadam gāja mākoņi no Rīgas jūras līča. Ļoti stipri sniga arī citviet Vidzemes dienvidrietumos, tai skaitā Rīgā un galvaspilsētas apkārtnē.

Otrā biezākā sniega sega atbilstoši LVĢMC datiem ir 34 centimetri Skrīveros, seko Sigulda un Alūksne ar 31 centimetru. Vismazāk sniega ir Kurzemes piekrastē - Rucavas, Liepājas, Pāvilostas, Ventspils un Kolkas novērojumu stacijā zemi sedz tikai 2-4 centimetri sniega.

Sniega mērījumus veic sensori vienā punktā, kur vējš var būt nopūtis sniegu vai izveidojis kupenu, tādēļ dati no novērojumu stacijām nereti neatbilst vidējam sniega segas biezumam apkārtnē.

Svētdienas rītā stipri snieg vietām Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļā, mazāk intensīvi nokrišņi ir daudzviet Latvijā. Pūš mērens rietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -1..-6 grādi.

Rīgā mākoņains rīts, pūš rietumu vējš 3-7 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra -3 grādi. Novērojumu stacija pilsētas centrā ziņo par 19 centimetrus biezu sniega segu, bet atbilstoši rīdzinieku mērījumiem daļu galvaspilsētas klāj līdz 30 centimetriem dziļš sniegs.

Braukšana pa autoceļiem stipri apgrūtināta

Šorīt lielākajā valsts teritorijas daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, piemēram, vietām Vidzemē braukšana sniega dēļ ir ļoti apgrūtināta, informēja valsts SIA "Latvijas valsts ceļi".

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 192 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ļoti apgrūtināta braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas visa maršruta garumā, Vidzemes šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā, tai skaitā no Baltezera līdz Saulkalnei ļoti apgrūtināta braukšana un uz Daugavpils šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Rīgas līdz Saulkalnei un no Skrīveriem līdz Pļaviņām.

Apgrūtināta braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Bauskas šosejas visa maršruta garumā, Jelgavas šosejas visa maršruta garumā, Liepājas šosejas no Rīgas līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Kalvenei, Ventspils šosejas visa maršruta garumā, Rēzeknes šosejas visa maršruta garumā, Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa visa maršruta garumā, Rēzeknes apvedceļa visa maršruta garumā, Tīnūži - Koknese visa maršruta garumā, tai skaitā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei ļoti apgrūtināta braukšana.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valsts teritorijā, izņemot Saldus apkārtni, un Rīgas un Aizkraukles apkārtnē ir ļoti apgrūtināta braukšana.

Autoceļu uzturēšanas dienests nevar novērst snigšanu vai apledojuma veidošanos, tā uzdevums ir uzlabot braukšanas apstākļus atbilstoši autoceļu ziemas uzturēšanas klasei. Galvenās nozīmes autoceļus (A un A1 uzturēšanas klase) no sniega jāatbrīvo trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām, taču ilgstošas snigšanas un puteņa laikā ceļu no sniega pilnībā atbrīvot nav iespējams.

Šādos laika apstākļos LVC aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Vidzemē turpināsies spēcīga snigšana

Svētdien no jūras nākošie sniega mākoņi ar lielu nokrišņu daudzumu turpinās šķērsot Vidzemi, kur vietām uzsnigs aptuveni desmit centimetru sniega, prognozē sinoptiķi.

Stipra snigšana vairs netiek prognozēta Vidzemes dienvidrietumos, kur ļoti daudz sniga iepriekšējā diennaktī un sniega kārtas augstums vietām sasniedza pusmetru.

Neliels vai īslaicīgs sniegs svētdien gaidāms daudzviet Latvijā, tomēr daudzviet arī uzspīdēs saule. Pūšot mērenam rietumu vējam, vietām arī mazliet putinās.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +1..-4 grādi.

Rīgā svētdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk un vējš mēreni pūtīs no rietumiem, vakarā gaidāms lēns dienvidrietumu vējš. Gaiss iesils līdz -1 grādam.

Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 991-996 hektopaskāli jūras līmenī.