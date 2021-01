No amata atkāpjas Dundagas novada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks

Abas amatpersonas no amata atkāpjas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 66.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Iesniegumu par atkāpšanos abas amatpersonas domei nodevušas trešdien. Felts domes sēdē savu lēmumu atkāpties pamatoja ar personīgiem un ārējiem apstākļiem. Savukārt Mauriņš norādīja, ka no amata atkāpjas, jo nav gatavs pamest savu uzņēmējdarbību.

Gan Felts, gan Mauriņš paziņojuši, ka pašvaldības deputāta mandātu saglabās.

Abas amatpersonas no amata atkāpušās no 27.janvāra, tādēļ Felta un Mauriņa pilnvaras izbeidzās, sākoties domes sēdei.

Dundagas novada pašvaldības nolikuma 67.pants nosaka, ka, ja domes sēdē nepiedalās domes priekšsēdētājs un/vai domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāti ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ domes sēdes vadītāju.

Lai 28.janvāra domes sēde varētu notikt, visi deviņi deputāti par domes sēdes vadītāju iecēla deputātu Feltu.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pēc 2017.gada pašvaldību vēlēšanām Dundagas novada domē ievēlēti deviņi deputāti, kuri pārstāv trīs vēlētāju apvienības. Pieci mandāti ir vēlētāju apvienībai "Mūsu cilvēkiem", trīs mandāti - "Strādāsim kopā", bet viens mandāts - "Mūsu novadam".

Felts bija vienīgais pretendents uz domes priekšsēdētāja amatu, kurā tika ievēlēts vienbalsīgi.

Nesaskaņas Dundagas novada pašvaldībā sākās jau 2018.gadā, kad četri deputāti pieprasīja no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores amata atbrīvot Janitu Valteri, jo viņas "darba stila" dēļ amatu atstāja pašvaldības darba nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti.

Dundagas novada dome neveiksmīgi tiesājās ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu, kuru nepamatoti atbrīvoja no amata un pēc tiesas lēmuma pašvaldība atjaunoja amatā.

2019.gada augustā aptuveni 150 Dundagas un Kolkas iedzīvotāju sarīkoja protesta akciju, kurā pieprasīja atjaunot amatā Pinkenu. Pašvaldība sabiedrības aicinājumu ignorēja.

Pagājušā gada nogalē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pašvaldībai lika izpildīt Kurzemes rajona tiesas 22.janvāra spriedumu, kurā tika atzīts, ka Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019.gada 12.augusta darba līguma uzteikums Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam bija prettiesisks. Ar spriedumu no Dundagas pašvaldības tika nolemts piedzīt finanšu līdzekļus - vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku nepamatoti atbrīvotajai personai, kā arī citus ar tiesvedību saistītus izdevumus.

Tomēr spriedumu pašvaldība nepildīja. Felts to pamatoja ar to, ka izpilddirektorei vairākus mēnešus ir darba nespēja. "Es uzskatu, ka laikā, kad darbiniece atlabst pēc operācijas, nav tiesiski, ētiski un cilvēcīgi lemt par darbinieka rīcību, izdodot prettiesisku darba līguma uzteikumu," novembrī sacīja Felts.