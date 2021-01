Covid-19 dēļ tuviniekus zaudējuši žurnālists Ansis Bogustovs un režisors Dzintars Dreibergs

Vēsts, cik skarbi vīruss iejaucies sabiedrībā zināmu cilvēku ģimenes dzīvē, izskanēja 16. janvārī – tajā dienā režisors Dzintars Dreibergs pēdējā ceļā izvadīja savu mammu Inesi Dreibergu un stāja pukstēt žurnālista Anša Bogustova vecmāmiņas Dainas Golubovskas sirds.

Riskēja, lai informētu sabiedrību, bet…

“Šodien atvadījāmies no manas mammas. Slimnīcā devās ar kājas traumu, bet ir aizgājusi, saķerot tur Covid. Liekas svarīgi ierakstīt kā pateicību par visu. Dzīvības noslēpums ir ļoti trausls. Mieru…” savā feisbuka profilā atklāja režisors Dreibergs, saņemot simtiem līdzjūtības apliecinājumu no saviem sekotājiem.

Kā režisors apstiprināja žurnālam "Kas Jauns", viņa mammai bija tikai 61 gads. Jāpiebilst, tieši Dzintars bijis starp tiem, kas jau kopš pandēmijas sākuma runājis par vīrusa bīstamību un nepieciešamību ievērot noteikumus, lai cits citu pasargātu. Viņš arī pērnā gada pavasarī radīja Stradiņa slimnīcas īsfilmu "Paliec mājās!", kas tika izmantota reklāmas vajadzībām.

Režisors Dzintars Dreibergs pandēmijas sākumā pat riskēja, dodoties uz slimnīcu un uzņemot reklāmas īsfilmu "Paliec mājās!"

Toreiz režisors sarunā ar presi izteicās, ka ļoti apsvēris savu iesaistīšanos projektā, kurš paredz došanos uz slimnīcu pie slimniekiem, taču uzskatījis to par savu profesionālo pienākumu, lai atbalstītu mediķus un aicinātu sabiedrību uztvert nopietni šo slimību.

Izolējās, kad bija jau par vēlu

Savukārt Anša Bogustova stāsts par zaudētu vecmāmiņu izskanēja LTV1 dokumentālās filmas "Netīrā zona" sakarā. “Paldies, kolēģi, lielisks darbs! Sēdēju pie savas ar Covid vakar aizgājušās vecmāmiņas bildes, pats ar skābekļa masku nāsīs, un klusi skaitīju lūgšanu… Kaut jel vairāk cilvēku šo redzētu un attaptos, cik tas vīruss ir viltīgs. Sirsnīgs paldies!” feisbukā izteicās Ansis.

Lai pasargātu savējos, Ansis Bogustovs jauno gadu ar sievu sagaidījis vienā dzīvoklī, bet visus četrus bērnus nodalījis citā. Vissāpīgāk bijis pa tālruni pēc dažām dienām dzirdēt, ka simptomi tomēr ir gan bērniem, gan vecmāmiņai. "Katra viena atbildība ir visbūtiskākā šajā cīņā," ir pārliecināts žurnālists, izsakot sašutumu par daļu cilvēku, kas pat slimi vazājas pa veikalu.

Izrādās, Covid-19 arī ir iemesls, kāpēc šogad Ansis nav redzams "Rīga TV24" raidījuma "Globuss" un "Top 5" studijā, – žurnālists pats un visa viņa ģimene inficējusies ar šo vīrusu.

Intervijā žurnāla "Rīgas Viļņi" šīs nedēļas numurā Bogustovs atklājis, ka abi ar sievu pēkšņi sajutušies slikti 30. decembrī un nodotās analīzes apstiprinājušas Covid-19. Kopš pērnā gada pavasara, kopš sākās tālmācības, Bogustova ģimene, kurā ir četri bērni, dzīvo Bauskā, kur vecmāmiņai pieder vairāku dzīvokļu privātmāja. Lai arī abi ar sievu momentā izolējušies atsevišķā dzīvoklī, saslimuši gan visi bērni, gan mammas māsa, gan 91 gadu vecā omīte, kurai cīņa ar vīrusu noritējusi vissmagāk un beigusies letāli. Arī Ansis, kurš ikdienā strikti ievēro piesardzību un drošības pasākumus, vīrusa izplatībā vaino sabiedrības bezatbildību.

“Paši nesaprotam, kur dabūjām. Tikpat iespējams, Bauskas rimčikā kāds uzšķaudīja. Ja godīgi, man kā žurnālistam lielākais pārsteigums ir cilvēku nespēja saprast, ka Latvijas mediji to visu stāsta par Latviju. Man ir sajūta, ka viņi ziņas uztver kā tādu vakara pasaciņu, neattiecinot uz sevi.

Skatos uz Bauskas iedzīvotājiem, ko redzu veikalā, un šķiet, ka izmisušas acis ir tikai ģimenes ārstei, kas atzīst – pie "Rimi" kasēm satieku tos, kurus esmu nolikusi karantīnā…

Cilvēku attieksme ir apmēram tāda: plosās Kariņš, Viņķele, tagad – Pavļuts, un žurnālisti pieplosās līdzi, bet cilvēkam parastajam no tā nekā. Un tas riktīgi mani dzen izmisumā… Pēdējo reizi “šitā” jutos, kad atbraucu no Briseles un sapratu, ka esmu aizrāvies ar žargoniem, ka cilvēkiem Eiropas Savienības norises jāskaidro vienkāršāk. Un tagad ir kaut kā līdzīgi. It kā jau par vīrusu runājam, stāstām vienkāršiem vārdiem, bet vai nu bioloģijā slikti ir gājis, jo nesaprot, ka tas izplatās neredzamiem gaisa pilieniem, vai kā... Daudzus saprātīgus cilvēkus šis pārsteidz – tā stulbā attieksme, atsacīšanās saprast, ka tikai personīgā rīcība var pasargāt visupirms,” sarunā ar "Rīgas Viļņiem" sašutumu neslēpj Ansis.

Vaicāts, kā šobrīd ar veselību, Bogustovs stāsta, ka Covid-19 pārējie ģimenes locekļi uzveikuši mājas apstākļos, bet pats arvien izjūt lielu nespēku, nav atgriezusies garšas un smaržas sajūta, kas nozīmē, ka vēl kādu laiku TV studijā viņu neredzēsim.

