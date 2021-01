Jūras spēki atrod dreifējošu objektu, kas, visticamāk, ir Būtiņģes termināļa pazudusī caurule

MRCC Rīga nekavējoties norīkoja patruļkuģi P-06 “Cēsis” doties uz notikuma vietu un informēja Valsts vides dienestu. Notikuma vietā ieradās arī velkonis “TAK7”, kas piedalījās arī pirmajā meklēšanas reizē.

Foto: Latvijas Jūras spēki.

Ņemot vērā, ka iestājās diennakts tumšais laiks, patruļkuģis P-06 “Cēsis” izmantoja nakts redzamības kameras, lai varētu cauruli atrast. Apsekojot cauruli tika secināts, ka caurules gali nav noslēgti un tā sastāv no vairākiem posmiem. Naftas noplūde no tās netika konstatēta. Caurule tika pievienota velkoņa “TAK-7 “ buksēšanas tauvai, lai to patruļkuģa P-06 “Cēsis” pavadībā varētu nogādāt Butiņģes naftas terminālī.

Jau ziņojām, ka 28.decembrī MRCC Rīga saņēma informāciju no Lietuvas MRCC Klaipeda, ka Butiņģes naftas terminālī notikusi naftas noplūde un naftas produkti virzās uz Latvijas ūdeņiem.

MRCC Rīga nekavējoties norīkoja patruļkuģi P-08 “Jelgava” doties uz Latvijas un Lietuvas jūras robežu, lai novērotu situāciju saistībā ar naftas noplūdi Lietuvā.

Ņemot vērā, ka 29.decembrī naftas piesārņojums vairs netika konstatēts patruļkuģis P-08 “Jelgava” un krasta apsardzes kuģis KA – 14 “Astra” veica Būtiņģes naftas terminālī pazudušās caurules meklēšanu, kurā iespējams ir pusotra tonna naftas produktu.

Viens no Jūras spēku uzdevumiem ir nodrošināt ekoloģisko uzraudzību un likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu.

Jūras spēki regulāri piedalās mācībās, kuru mērķis ir uzturēt un pilnveidot gatavību reaģēt uz vides piesārņojumu incidentiem jūrā un ostu akvatorijās.