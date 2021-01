Alberta Bela padomju cenzūras aizliegtais romāns “Bezmiegs” iznācis angliski. Latviski tas jau ir bibliogrāfisks retums

Viens no mūsdienu latviešu rakstniecības izcilākajiem autoriem, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda biedrs (1999) Alberts Bels (dz. 1938, īstajā vārdā - Jānis Cīrulis) “Bezmiegu” uzrakstīja 1967. gadā, un pirmoreiz tas dienasgaismu ieraudzīja tikai pēc 35 gadiem – 2003. gadā apgādā “Jumava”. Pirms tam gan romāna saīsinātais variants bija publicēts “perestroikas” laikā – 1986. gadā žurnālā “Karogs”, bet tā pilnais oriģināls vairākus gadu desmitus tā arī nogulēja noslēpts Alberta Bela rakstāmgalda atvilktnē.

53 gadus pēc uzrakstīšanas angļu tulkojumā Londonas izdevniecībā “Parthian Books” dienasgaismu ieraudzījis Alberta Bela romāns “Bezmiegs”.

Rakstnieks savulaik stāstīja, ka “Bezmiegs” lielā mērā tapis, iedvesmojoties no pasaulslavenā īru rakstnieka Džeimsa Džoisa (1882-1941) hrestomātiskā “Ulisa”, kuru Alberts Bels lasīja tieši tai laikā, kad tapa “Bezmiegs”.

Romāns stāsta par vienu nakti Rīgā, kuru savulaik padomju cenzūras ekspertu komisija atzina par murgu un tenku formā rakstītu pretpadomju pamfletu. “Bezmiegs” sākas ar nodaļu “Pusnakts” un beidzas ar nodaļu “Rītausma”. Romāna varonis - stāstītājs Eduards Dārziņš - lasa pie atvērta loga brīdī, kad uz ielas izdzird nervozus soļus. Pieejot pie loga, viņš pamana kādu sievieti, kas traucas no ezera un izmisīgi meklē paslēptuvi. Viņš to uzrunā un aicina savā dzīvoklī, kur viņa acumirklī uz dīvāna aizmieg. Romānu caurvij sena 13. gadsimta vēsture, kā arī Otrā pasaules kara laiki, kad Latvija nokļuva starp diviem dzirnakmeņiem, Staļinu no vienas un Hitleru no otras puses. Kā jau īsts konceptuālais romāns, “Bezmiegs” beidzas turpat, kur sācies – stāstītājs atkal sēž krēslā pie atvērta loga: “Tas viss ar mani ir noticis un tagad nezinu neko, neko, kas ar mani notiks”.

Literatūras kritiķi “Bezmiegu” atzinuši par izcilu sava laika padomju Latvijas cilvēka psiholoģisku tēlojumu, kurā atklājas viņa nespējība un nesekmīga vēlēšanās iebilst visai plašajai PSRS. Pret romāna autoru šai sakarā pat bija ierosināta krimināllieta par padomju iekārtas nomelnošanu.

Deviņdesmito gadu sākumā romāns tika iztulkots lietuviski (“Nemiga”), bet 2006. gadā čehu valodā (“Nespavost”). Jāpiebilst, ka romāns jau pagājušajā gadsimtā ir arī igauņu valodā, bet tā arī tajā nav izdots. “Bezmiega” oriģināla manuskriptu pēc Alberta Bela lūguma no padomju iestādēm noslēpa latviešu literatūras tulkotāja uz igauņu valodu Ita Saksa, kura arī veica “nesankcionēto” tulkojumu.

Pērn “Bezmiegu” angļu valodā amerikāņu literāta Džeida Vila tulkojumā izdeva Londonas izdevniecība “Parthian Books”. Džeids Vils, kurš tagad dzīvo Latvijā, raksta dzeju un prozu, tulko Baltijas valstu literatūru angļu valodā un darbojas kā viens no literārajiem aģentiem un tulkotājiem platformā “Latvian Literature”.

Interese par Baltiju viņam radās pagājušā gadsimta nogalē, kad studiju apmaiņas programmas ietvaros viņš nokļuva Tartu universitātē Igaunijā. Baltijas valstis Džeidam Vilam iepatikās tik ļoti, ka viņš kādu laiku strādāja par žurnālistu un tulkotāju arī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Tagad viņš apmeties Rīgā. Viens no viņa pēdējiem veikumiem ir latgaliešu dzejas antoloģijas angļu valodā sastādīšana.

Alberta Bela romāna “Bezmiegs” sava pretpadomiskā noskaņojuma dēļ saīsinātais variants varēja iznākt vien teju 20 gadus pēc tā uzrakstīšanas – 1986. gadā turpinājumos žurnālā “Karogs”.

Meklējot internetā Alberta Bela “Bezmiega” izdevumu, Jauns.lv konstatēja, ka to bez problēmām var iegādāties gan čehu, gan angļu valodā. Joprojām pārdošanā par 205 čehu kronām (7,80 eiro) ir čehu izdevums. Tāpat dažādās platformās var nopirkt tikko iznākušo angļu tulkojumu (vislētāk izdevniecības mājaslapā – par 8,99 sterliņu mārciņām (10,10 eiro); “Amazon” platformā tas jau maksā 11,99 ASV dolārus (9,93 eiro)). Tas ir lētāk nekā “Bezmiegu” var nopirkt pie latviešu bukinistiem oriģinālā. Protams, ja pērkat svešvalodā, klāt jāpierēķina grāmatas sūtīšanas uz Latviju izdevumi.

Latviešu bukinistu mājaslapā jaunu, nelasītu 2006. gadā izdotā “Bezmiega” eksemplāru var iegādāties par 15 eiro, bet jau palasītu par divarpus eiro. Tā kā latviešu lasītājam ir ļoti ierobežotas iespējas iegādāties oriģināla pilno versiju. Protams, var vēl Latvijas digitālajā periodikas krātuvē brīvpieejā lasīt mēnešraksta “Karogs” 1986. gada numurus, kuros publicēta “Bezmiega” saīsinātā versija.