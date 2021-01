Saeimas komisija aicina Pavļutu rādīt piemēru, vakcinējoties pret Covid-19

Lai gan vairāki komisijas deputāti, tostarp tās priekšsēdētājs Andris Skride (AP), sliecās atbalstīt šādu nostāju, sēdē izcēlās diskusijas par šo jautājumu.

Šo jautājumu sēdē aktualizēja Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris, kurš izteica priekšlikumu, ka ministriem un deputātiem būtu jāvakcinējas, lai "vairotu sabiedrības uzticību vakcinēšanās idejai". Pašlaik politiķu vakcinēšana ir plānota tikai maijā, lai līdz tam dotu iespējas tikt pie vakcīnām mediķiem, senioriem un citām riska grupām, kam tās nepieciešamas vairāk.

"Kā mēs zinām, vislabāk uzrunā personīgais piemērs, līdz ar to, kā būtu, ja visi ministri un visi Saeimas deputāti piekristu vakcinēties. No vienas puses, tas būtu skaidrs signāls sabiedrībai, ka metodei un tehnoloģijai var uzticēties, no otras puses, tā būtu iespēja atsākt darbu klātienē," izteicās Keris.

Kera priekšlikumam oponēja Evita Zālīte-Grosa (JKP), sakot, ka, amatpersonām "nokļūstot kaut kādā prioritārā grupā, citas tiešām prioritāras grupas netiks pie vakcīnas".

Deputāte Anda Čakša un Skride savukārt skaidroja, ka deputātu vakcinēšanu būtu jāorganizē pakārtoti vecumam, proti, vecākie vakcīnas dabūtu ātrāk. Vienlaikus Čakša argumentēja, ka nozares ministru vakcinēšanās varētu pārliecināt pašu nozari vakcinēties.

Skride šajā sakarā piebilda, ka pēc šāda principa būtu jāveic slimnīcu vadību vakcinācija, jo tas stimulētu darbiniekus vakcinēties.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Ilze Kreicberga pauda atbalstu šai idejai, norādot, ka arī Stradiņa slimnīcā vadība vakcinējās, tādējādi rādot piemēru. Viņa šo jautājumu pielīdzināja ēdienam, analoģiski norādot, ka "ēdienu es vispirms pagaršoju pirms dodu citiem".

Deputāts un Veselības ministrijas (VM) parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis (AP) savukārt atzina, ka šis ir "duāls jautājums" ar argumentiem abās pusēs, bet "es saprotu, ka komisija ieteiktu vakcinācijas plānā un prioritātēs iekļaut Ministru kabinetu un Saeimas deputātus".

Kā ziņots, atsaucoties uz Vācijas veselības ministru, Pavļuts vakar uzsvēra, ka jautājums par politiķu vakcinēšanu ir svarīgs, un par to "jārunā ar sabiedrību un jāuzzina tās viedoklis".

"Ir sabiedrības daļa, kas vēlas, lai valdības un pašvaldību, un citu kritisko valsts pārvaldīšanai nepieciešamo dienestu pārstāvji vakcinētos, lai rādītu piemēru, kā arī nezaudētu veiktspēju," skaidroja ministrs.

Tomēr vienlaikus, pēc politiķa paustā, ir pamats uzskatīt, ka būs sabiedrības daļa, kas var šo soli uzskatīt kā privilēģiju izmantošanu, vakcinējoties pirms citām, mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

"Tāpēc šāda diskusija ir nepieciešama arī Latvijas sabiedrībā - mums ir jāgūst zināma pārliecība, ka sabiedrības informēts vairākums šādu soli atbalsta un ka tas būs lietderīgi, nevis radīs papildu kaislības vai šķelšanos Latvijas sabiedrībā," uzskata Pavļuts.