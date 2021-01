Madonas pensionāre, komandantstundas laikā glābjot kaķi, iedzīvojas 100 eiro naudas sodā

Ar stāstu par Madonas pensionāres sodīšanu sociālajos tīklos dalījušies ne tikai vietējie, bet arī ārzemēs dzīvojošie tautieši. Daļa savus ierakstus jau dzēsuši, jo piedzīvojuši niknu komentētāju uzbrukumus. Izsekojot ziņas publicēšanas ķēdi, Jauns.lv noskaidroja, ka tās autore ir “Kurzemes gaļsaimnieka” Madonas veikala pārdevēja Ausma Zaprauska, kura atstāstījusi kādas veikala pastāvīgās pircējas nelāgo piedzīvoju gadu mijas naktī, kad bija noteikta komandantstunda.

Pensionāre tik tiešām sodīta, savu vainu nenoliedz, viņa mājās gājusi no ciemošanā pie māsas, lai dzīvoklī ielaistu kaķīti, kuru bija aizmirsusi pagalmā. Māsa viņu aicinājusi nakts laikā nestaigāt pa pilsētas ielām, bet kaķa saimniece nebija pierunājuma palikt zem jumta – viņa raizējusies par uz ielas palikušo ņaudētāju. Ausma Zaprauska Jauns.lv pastāstīja:

“Strādāju veikalā un uz to pircēji nāk ne tikai iepirkties, bet arī ar savām sāpēm, stāstiem par visu ko, izkratīt sirdi, ja tā varētu teikt. Šī kundze nav ne mana kaimiņiene, ne radiniece, viņa ir vienkārša Madonas pensionāre – pircēja, kura, pēc visa spriežot, nedzīvo pārticībā. Nāk uz veikalu pēc nierītēm kaķītim, arī sev šo to nopērk.

Sestdien viņa atkal bija ienākusi veikalā, uz kur nāk ne nu ļoti bieži, bet regulāri. Un viņa sāka savu stāstu par Jaunā gada iestāšanos, kas nav bijis tas veiksmīgākais.

Viņa gada nogalē bija aizgājusi ciemos pie māsas. Tur pasēdējušas, sagaidījušas Jauno gadu, bet tad tante atminējusies, ka vajag iet uz mājām – kaķis ārā palicis. Tad viņa saņēmusi visus savus spēkus, drosmi un mīlestību pret kaķi un devusies Madonas ielās, kur viņu, protams, apturēja policija. Un tad sākās jautājumi: kur tad jūs ejat? Tante sākusi stāstīt, ka iet uz māju, jo kaķis ārā ir palicis, par kuru ļoti rūpējas, kurai viņš ir ļoti svarīgs.

Un tad gala rezultātā ar visu raudāšanu un taisnošanos viņai uzlikts 100 eiro liels sods. Varu pateikt tikai to, ko viņa mums stāstīja. Cilvēks raudādams bija atnācis un teica, ka viņa jau zinot, ka ir vainīga. Māsa vēl teikusi – neej uz māju, tu taču zini, ka ir komandantstunda, bet viņa nevarēja kaķīti tā vienkārši atstāt. Un mums, Madonā, jau ir ziema un auksts: nav nekādi plus trīs, bet gan mīnus desmit. Rūpēdamās par kaķi, tad viņa arī nakts laikā gājusi uz mājām.

Nav jau runa par to, ka viņa nav vainīga. Protams, viņa ir vainīga un to arī pati atzīst. Bet vai tas soda mērs nav šausmīgs!? Vai tad nevajadzēja izvērtēt viņas stāstu un situāciju? Kas tā par lietu, vai tās ir kaut kādas raganu medības!?

Viņa mums, pārdevējām, teica: “Nu, meitenes, man taču pensija 300 eiro”. Un policisti vēl piedraudējuši: ja tu mēneša laikā nesamaksāsi, tad nāks tiesu izpildītāji! Vēl saprastu, ja tantei būtu ļauts sodu samaksāt pusgada laikā, vai kā…, lai cilvēks katru mēnesi no pensijas var atlikt kādu kapeiciņu. Bet šeit - jau mēneša laikā viss jāsamaksā. Kā to var izdarīt ar 300 eiro pensiju? Viņai taču vajag zāles, paēst, rēķinus samaksāt. No kā lai viņa dzīvo – lai maizi ēd un sniegu?

Runa ir par to, vai šis soda mērs adekvāts. Man žēl palika šī cilvēka. Kas tā par attieksmi? Jā, viņa ir vainīga. Bet vai tu nevari uzlikt kaut vai 50 eiro lielu sodu, kāpēc tie simts? Un vēl šitādi draudi – ziniet jums mēneša laikā jānomaksā, jo tad lietu nodosim tiesu izpildītājam.

Paldies Dievam tai tantei ir dēls, kas pateicis: mammu, neraudi, es samaksāšu to sodu!”.

Saistītās ziņas Iespējams, rekordists: Liepājā kāds vīrietis par mājsēdes pārkāpumiem sodīts pat sešas reizes Šodien atsākas mājsēde. Ko par iepriekšējo komandantstundu domā ielās sastaptie cilvēki? Mājsēde? Tauta spriež, kā pareizi latviski dēvēt "lokdaunu"

Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Egils Kazakevičs Jauns.lv paskaidroja, ka sodus par komandantstundas pārkāpumiem Madonā uzliek Valsts policija un pašvaldībai nav informācijas par konkrētu kundzi, kura nakts laikā gāja glābt kaķi:

“Madonas novada pašvaldības rīcībā nav informācijas par minēto notikumu. Komandantstundas kontroli Madonas novadā nodrošina Valsts policija sadarbībā Zemessardzi. Pašvaldības kārtībnieki komandantstundas kontroles pasākumos nepiedalās”.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne par konkrēto gadījumu un pensionāres sodīšanu Jauns.lv informēja:

“Valsts policija 1. janvāra naktī ap pulksten 1.30 Madonā konstatēja kādu sievieti, kura bez attaisnojoša iemesla komandantstundas laikā atradās ārpus savas dzīvesvietas. Skaidrojot apstākļus, sieviete likumsargiem atzina, ka neskatoties uz to, ka zinājusi, ka nedrīkst pulcēties vai atrasties ārpus dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla, viņa tāpat bijusi ciemos sagaidīt Jauno gadu, savukārt naktī devusies mājup, jo tur atrodas mājdzīvnieks. Tajā pat laikā sarunā ar policistu, sieviete bija paudusi neizpratni par pieņemtajiem ierobežojumiem.

Policists sievieti atkārtoti iepazīstināja ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, kas šobrīd ir spēkā, personas izdarītā likumpārkāpuma būtību un viņas tiesībām, kā arī minēja vispārīgo soda apmēru, kāds piemērojams par šādiem pārkāpumiem. Sievietei par veikto pārkāpumu piemērots sods 100 eiro apmērā.

Vēršam uzmanību, ka policijas mērķis pavisam noteikti nav sodīt, to arī parāda policijas statistika – lielā daļā gadījumu personām tiek izteikti preventīvi brīdinājumi. Bet, ja personas apzināti pārkāpj noteikumus, par to arī pienākas sods. Šie ierobežojumi ir pieņemti tikai tādēļ, lai mazinātu vīrusa izplatību, un ir ieviesti sabiedrības veselības labad.

Gadījumos, ja personas nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, to var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā – desmit darba dienu laikā kopš lēmuma saņemšanas brīža. Sieviete jau ir iesniegusi pārsūdzību. Tiesu izpildītājs parāda atgūšanā tiek iesaistīts tikai tad, kad parādnieks, nereti arī pēc vairākiem atgādinājumiem, pats labprātīgi nenokārto savas saistības pret piedzinēju”.