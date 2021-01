Vecāki valdībai nosūtītā vēstulē pauž bažas par obligātu masku lietošanu bērniem

Vecāki iepazinušies ar plānu, ka valdība plāno nodrošināt skolēniem auduma mutes un deguna aizsegus, kuri tiks izgatavotas pēc Francijas Standarta Afnor Spec S76 - 001:2020, un tiks šūti Latvijā, uzņēmumā SIA “Solutions”.

Iepazīstoties ar pašu Standartu, vecāki secinājuši, ka šīs maskas nav paredzētas obligātai lietošanai, bet tikai brīvprātīgi. Tāpat, arī no Standartā pieejamās informācijas izriet, ka maskas nav testētas uz vīrusu un baktēriju filtrāciju, bet ir testētas tikai uz divu veidu daļiņām – parafīnu eļļu un Nacl, kas filtrē daļiņas līdz 70% 3 mikronu lielumā. Tāpat, nav datu par 0 negatīvajiem blakus efektiem, kas var rasties, bērniem ikdienā lietojot mutes un deguna aizsegus.

Vecāki norāda, ka ir virkne jautājumu par to, kā skolā tiks nodrošināta higiēnas prasībām atbilstoša masku lietošana: roku mazgāšana pēc katras maskas uzlikšanas/noņemšanas, masku uzglabāšana, pareiza masku kopšana, un citi svarīgi aspekti, kas ir iekļauti arī masku lietošanas instrukcijā. Tas prasa īpašu darba organizāciju un sagatavošanos. Kā arī rodas jautājums, vai skolotāji tiks apmācīti, kā rīkoties situācijās, ja maskas lietošana bērniem radīs kādas veselības jeb pašsajūtas problēmas.

Vecāki vēstulē norāda, ka pasaulē masku lietošana bērniem ikdienā ir jauna prakse - nav ne pētījumi, ne fakti, kas apstiprinātu masku efektivitāti, drošību vai iespējamo kaitējumu bērniem ilgtermiņā. Uz to norāda arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumi par aizsargmasku lietošanu bērniem. Ar tiem iepazīstoties, biedrība vēlas vērst arī likumdevēju uzmanību uz konkrētiem aspektiem par masku lietošanu bērniem mācību iestādēs. Pamatoti pierādījumi, lai mazinātu Covid-19 izplatību, par to, vai bērniem masku lietošana nodara kaitējumu, vai masku lietošana ir ieguvums, ir ļoti niecīgi, lai izdarītu atbilstošus secinājumus. Ir veikti vairāki pētījumi gripas sezonas laikā.

Apkopotie PVO secinājumi liecina, ka maskas kā aizsardzības līdzeklis nav efektīvs, īpaši mazāko klašu vecuma bērniem. Cits pētījums atklāja, ka bērniem vecumā līdz 15 gadiem vēlamie rezultāti aizsardzībā pret vīrusiem netiek sasniegti.

Vecāki pauž, ka klīniskajā pētījumā “A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers,” kur tika pētītas auduma sejas masku nēsāšana pret medicīnas masku nēsāšanu veselības aprūpes darbiniekiem SARS novēršanai, tika konstātēs, ka auduma sejas masku zemās filtrācijas dēļ (kas bija tuvu 0%) un masku dubultais slānis veicināja augstu mitruma vidi maskās, kas noveda pie palielināta infekciju riska.

Vecāki ir nosūtījuši arī Iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC), aicinot izvērtēt konkrēto masku atbilstību un drošumu lietošanai bērniem.

Vecāki aicina valdību sniegt atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem, kā arī vēlas saņemt pamatotu skaidrojumu, pēc kādiem nosacījumiem ir izvēlētas konkrētās maskas, kas nav paredzētas ne bērniem, ne obligātai lietošanai. Vecāki ir atvērti dialogam ar valdību, lai kopīgi nonāktu pie labākā risinājuma, kā pārvarēt šo Covid-19 radīto krīzi.