Valdībā iepriekš diskutēts par komandantstundas noteikšanu uz visu diennakts laiku

Viņa skaidroja, ka valdībā bijusi diskusija noteikt ierobežojumus katru dienu, turklāt uz visu diennakts laiku, tomēr atzīts, ka "cilvēkiem tomēr ir jādodas uz darbu un ražošanas procesi arī nav pārtraucami".

Līdz ar to tika nolemts koncentrēties uz aizliegumu atstāt dzīvesvietu, izņemot specifiskos gadījumos, aizvadītajās svētku brīvdienās un šajā nedēļas nogalē.

Siliņa gan deputātiem neminēja, vai komandantstundu valdība varētu noteikt arī turpmākās nedēļas nogalēs.

Jau ziņots, ka valstī noteiktie ar Covid-19 saistītie ierobežojumi būs spēkā līdz 25.janvārim, otrdien pēc valdības un Krīzes vadība padomes kopsēdes mediju pārstāvjus informēja Operatīvās vadības grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Balstoties uz to, valdība šodien konceptuāli vienojusies līdz 25.janvārim pagarināt valstī noteiktos ierobežojumus, bet konkrēti lēmumi tiks pieņemti valdības sēdē ceturtdien.

Citskovskis piebilda, ka galvenokārt ir runa par jau spēkā esošu ierobežojumu pagarināšanu, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību, kā arī izglītību. Savukārt par komandantstundas pagarināšanu patlaban netiek diskutēts.

Ministru kabinets iepriekš bija lēmis no 30.decembra Latvijā ieviest komandantstundu, kas bija spēkā Jaungada svētku laikā, kā arī tiem sekojošajā nedēļas nogalē. Iedzīvotājiem bija jāatrodas savās mājvietās laikā no plkst.22 līdz 5, savukārt no tām atļauts iziet vien atsevišķos izņēmuma gadījumos. Tāda pati kārtība paredzēta arī šajā nedēļas nogalē - 8. un 9.janvārī.