Kariņš intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" uzsvēra, kā, ministram mainoties, ir ierasta kārtība, ka vietas izpildītāja godu uzņemas kāds no tās pašas partijas ministriem. "Ja būtu ierosinājums to mainīt, mēs to varam apspriest," viņš teica.

Kariņš atzina, ka par īslaicīgo aizvietotāju saredzēja partiju apvienības "Attīstībai"/"Par!" politiķi ar vislielāko pieredzi, kas ir Pabriks. "Es ar viņu vēl neesmu par šo runājis, parunāšu. Ja būs kāda izmaiņa, tad mainīsim," viņš teica, gan norādot, ka šis nav galvenais jautājums. Galvenais ir pēc iespējas ātri piedāvāt jaunu ministru, uzsvēra premjers.

Kariņš atzina, ka par īslaicīgo Viņķeles aizvietotāju saredzēja partiju apvienības "Attīstībai"/"Par!" politiķi ar vislielāko pieredzi, kas ir Pabriks. (Foto: Ieva Leiniša/LETA)

Pēc viņa teiktā, šajā starpposmā esot vairāk jāparaksta viens vai otrs dokuments, nevis jāuzņemas politiskā vadīšana.

Viņaprāt, jaunajam ministram, tāpat kā jebkuram ministram, ir jābūt enerģiskam un gatavam uzņemties atbildību. Viņš akcentēja, ja ministrs aktīvi "nestumj", nekas nenotiek pats par sevi.

"Ierēdniecība strādā tādā ikdienišķā ritmā. Ministram ir jāspēj saprast, kas ir prioritātes un tās jāuzstāda pāri visam, lai visa ierēdniecība pārorientējas uz galveno uzdevumu. Un tas ir tas, kas vajadzīgs mūsu veselības ministram - cilvēks, kas saprot kas ir būtiskākais, kas ir vakcinācija, visa procesa organizēšana un plāns," akcentēja premjers.

"Esmu atvērts vai nu politiskam kandidātam vai arī tā saucamajam profesionālajam vai eksperta kandidātam. Es domāju, ka mums jābūt diezgan atvērtiem. Abos gadījumos ir priekšrocības, varbūt arī potenciāli mīnusi," viņš sacīja.

Kā ziņots, Ministru prezidents otrdien izteica neuzticību pašreizējai veselības ministrei un atbilstoši koalīcijas sadarbības līgumam aicināja partiju apvienību "Attīstībai"/"Par!" virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu.

Kariņš līdz šim vairākkārt paudis neapmierinātību ar Veselības ministrijas (VM) un ministres darbībām Covid-19 izplatības ierobežošanā, bet pēdējā laikā kritika tika izteikta par skaidra Covid-19 vakcinācijas plāna neesamību.

Saistītās ziņas Pabriks par stāšanos Viņķeles vietā: "Šodien esmu dubultā pārsteigts" "Konsultācijas notiek nepārtraukti" - Viņķele noraida Kariņa pausto par ģimenes ārstu neiesaistīšanu Kariņš skaidro iemeslus, kāpēc pieprasījis Viņķeles demisiju

Otrdien valdībā bija paredzēts skatīt VM izstrādāto, ar kavēšanos iesniegto vakcinācijas plānu, taču šī jautājuma izskatīšana tika pārcelta uz šo ceturtdienu.

Ņemot vērā koalīcijas līgumu, Kariņš informēja koalīcijas partnerus, ka šo ceturtdien viņš parakstīs Viņķeles demisijas pieprasījumu.

AP pagaidām nesteidz piekrist Kariņam par veselības ministres demisiju un ir lūgusi 48 stundas laika pārdomām par premjera lēmumu.

Kariņš žurnālistiem paziņoja, ka Viņķele veselības ministres pienākumus pildīs līdz ceturtdienai, bet līdz jaunā ministra amatā stāšanās šīs nozares ministra pienākumus pildīšot aizsardzības ministrs.

Pabriks gan aģentūrai LETA teica, ka Kariņš ar viņu neesot apspriedies par plānu uzticēt viņam pildīt veselības ministra pienākumus. Politiķis šim pienākumam neesot gatavs un uzskata, ka pareizākais solis šajā situācijā ir Kariņam pašam uzņemties ministra pienākumu izpildītāja lomu. Tas premjeram ļaušot labāk koordinēt procesus.

Kuluāros kā iespējamie kandidāti uz veselības ministra amatu tiek minēti AP Saeimas deputāti Andris Skride, Daniels Pavļuts un Ilmārs Dūrītis, taču politiskajā spēkā par šo jautājumu vēl tiks spriests, noskaidroja aģentūra LETA.