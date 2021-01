"Es nenoliedzu pārkāpumu un netaisos taisnoties" - pretrunīgi vērtētais mācītājs Jencītis klāsta, kā ticis pie 2000 eiro soda

"Es nenoliedzu pārkāpumu burta priekšā un netaisos attaisnoties. Sirdsapziņa bija stiprāka par iespējamām sekām. Es nespēju gada pēdējā dienā atstāt sev tuvus cilvēkus vienus, īpaši tos, kuri dzīvo vieni. Cerējām, ka likuma ietvaros spēsim pielāgoties, bet policija uzskatīja citādi," teikto iesāk Jencītis, norādot, ka lēmumu pārsūdzēs.

Sludinātājs pauž, ka vairākas mājsaimniecības plānoja atrasties mežā - vienā lielā viesu namā ar vairākām istabiņām un koplietošanas telpām.

"Policija ieradās precīzi 5 minūtes pēc komandantstundas sākuma, ar ieslēgtām bākugunīm ielencot viesu namu," klāsta Jencītis.

Viņš teic, ka policija mājā sastapusi 11 personas. "Svarīgi norādīt, ka konkrētajā brīdī visas personas atradās dažādās telpās, bet koplietošanas telpā visām (konkrēti trim) personām bija sejas maskas," publicētajā ierakstā teic mācītājs.

Viņš pauž, ka ieradušās trīs policijas ekipāžas - kopumā 7 policijas darbinieki, kas lūguši sniegt skaidrojumus.

"Sniedzām savus paskaidrojumus - vēlējāmies pabūt viesu namā, sagaidot Jauno gadu. Nebijām plānojuši braukt kaut kur, teicām, ka būsim šeit dažādās telpās un pagalmā. Policija norādīja, ka, ja šī būtu privātmāja, tad drīkstētu atrasties viena mājsaimniecība katra savā telpā, bet viesnīcā tas tā nedrīkst būt, uz vienu mājsaimniecību ir viena māja, nevis viesu nama istabiņa. Noslēgumā policija norādīja, ka šeit drīkst palikt viena mājsaimniecība un pārējiem ir jādodas prom."

Uz jautājumu, kādēļ ieradās policijas darbinieki, pēc Jencīša teiktā, esot saņemta atbilde, ka Santa Klauss parūpējies.

"Neilgi pēc pusnakts vairākiem cilvēkiem tika piespriests 500 eiro, bet man - 2000 eiro sods. Sods jāsamaksā mēneša laikā. Daļa administratīvi sodīto ir bezdarbnieki, pašnodarbinātas personas, kurām liegta strādāšana. Nevienā brīdī neizrādījām pretestību policijas darbiniekiem. Cilvēkiem ar praktiski nekādiem ienākumiem ir grūti nomaksāt pirmās nepieciešamības vajadzības, bet papildus tam vēl būs jāsamaksā sods, kurš pārsniedz ārkārtas stāvoklī vairāku mēnešu laikā nopelnīto naudas summu," ierakstā min sludinātājs.

Decembra sākumā jau ziņojām, ka Valsts policija sākusi pārbaudi par sludinātāja Mārča Jencīša piekritēju aicinājumu neizmantot mutes un deguna aizsegus.

Jencītis savā "Facebook" kontā bija ievietojis Laurai Giruševai adresētu policijas vēstuli, kurā viņa informēta, ka uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, jo: “Teikas iecirknī tika uzsākta resoriskā pārbaude par to, ka draudzes "Kristus pasaulei" locekļi sociālajā portālā "Facebook" aicina neizmantot mutes un deguna aizsegus un izplata nepatiesu informāciju.”

Jencītis atbildot apsūdzēja policiju kristiešu draudzes vajāšanā: “Katru svētdienu dodamies uz draudzi kā uz karu. Noteikumi un ierobežojumi mainās, īpaši pirms dievkalpojumiem, pēdējā brīdī. Kopš ārkārtas situācijas sākšanās mūsu draudzi "Kristus Pasaulei" gandrīz katru svētdienu dievkalpojumu laikā apmeklē policija, mēģinot pieķert kādā likumpārkāpumā kā sīku zaglēnu. Vai vara tagad kontrolēs ikvienu, kas "Facebook" dalās ar kādu maldīgu viedokli vai izsaka viedokli par valstī notiekošo? Vai tā ir valdošās elites iebiedēšanas stratēģija?”

Jencītis vēstīja, ka viņam kā “mācītājam, kristietim un Latvijas patriotam ir savi uzskati par masku nēsāšanu”, kurus paudis nelielā sprediķī, “pamatojoties uz Bībelē teikto”.

Acīmredzot – nebalstoties gan uz mīlestību pret savu tuvāko un rūpēm par apkārtējo mīlestību. Pēc Jencīša profila redzams, ka viņš pieder pie aktīviem Covid-19 un pandēmijas laika ierobežojumu apšaubītājiem.

LTV raidījums “Aizliegtais paņēmiens” septembrī vēstīja, ka kristiešu draudze “Kristus pasaulei”, kuras garīgais līderis ir Jencītis, ir ambicioza un daudziem varētu šķist arī ļoti agresīva ticības nesēja: bijušie draudzes locekļi stāsta, ka izjutuši ietekmēšanu un kontroli pār sevi, bet eksperti tās darbību vērtē kā psiholoģisku vardarbību un reliģisko reketu. Taču, ja nav nopietnu pārkāpumu un iesniegumu policijai, valsts draudžu darbībā neiejaucas.

Kāda bijusī draudzes locekle atklājusi, ka izjutusi kontroli – tiekot veidots priekšstats, ka, neklausot Jencītim, tu neklausi Dievam, un tad veidojas vainas apziņa, arī par dievkalpojumu un pasākumu kavēšanu draudēts ar elli, izdarīts morāls spiediens.

Kad sieviete nolēma draudzi pamest, viņa saņēma zvanu no draudzes pārstāvja – “tas ir lāsts, ja tu vispār iziesi ārā. Nu, tad tev ir kirdikt”.

Cits bijušais draudzes loceklis stāstīja, ka par pienākumu nepildīšanu draudēts ar problēmām dzīvē. “Piemēram, tu nebrauksi tur sestdien uz neformālo pasākumu, tev būs problēmas dzīvē. Protams, ne kādas tur fiziskas izrēķināšanās, bet vairāk ar tādām garīgām lietām, manipulējot ar kaut kādām lietām, kas man ir svarīgas un dārgas. Piemēram, tu nedarīsi to un to, tavai ģimenei būs problēmas,” LTV stāstīja bijušais draudzes loceklis.

Raidījums tolaik aicināja arī pašu Jencīti komentēt bijušo draudzes locekļu teikto, taču viņš atteicās un deleģēja savu palīgmācītāju Luīzi Zveju.

Komentējot draudus ar elli dievkalpojumu “bastotājiem”, viņa aicināja saprast kontekstu – “ne jau tā, ka es tagad neaizgāju uz neformālo pasākumu vai neaizgāju uz dievkalpojumu, un tagad momentā esmu ellē, bet nu vienkārši – ja tu pazaudē ticību, tad tu vari nokļūt ellē, jo tad tu pazaudē saikni ar Dievu”.

Jencītis arī iepriekš paziņojis, ka viņa draudzē neviens nesaslims ar Covid-19, un ārkārtējās situācijas laikā draudze jau iepriekš pamanījās sapulcēties arī uz dievkalpojumu, neievērojot noteiktos ierobežojumus.

No vienas puses, Jencītis vīrusu nenoliedz un sludina, ka “tā ir alga par mūsu grēkiem, tā ir alga par to, ka no skolām esam izsvieduši ticības mācību, [..] ka esam izsmējuši Dievu un ticīgos”, bet tajā pašā laikā viņš pauž pārliecību, ka “vispār neviens no Covid-19 nav nomiris. [..] Tas viss ir tāda klaja falsifikācija.”

Jauns.lv atgādina, ka Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 7.februārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu, tostarp aizliegts rīkot privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ievaros.

Komandantstunda jeb iedzīvotāju pienākums atrasties savās dzīvesvietās brīvdienās un svētku dienās laikā no plkst.22 līdz 5 ir spēkā līdz 4.janvārim, kas nozīmē, ka arī šonakt iedzīvotājiem jāatrodas savās mājās. Tāpat šādi ierobežojumi atkal stāsies spēkā no 8.janvāra līdz 10.janvārim.

Par komandantstundas neievērošanu sākti teju 3000 administratīvie procesi

Kopš 30.decembra par komandantstundas neievērošanu Valsts policija (VP) sākusi teju 3000 administratīvos procesus.

Līdz 3.janvāra plkst.5 VP par komandantstundas neievērošanu sākusi kopumā 2957 administratīvos procesus. Visvairāk pārkāpumu tika fiksēts jaungada naktī, kad tika noformēti 1136 administratīvā pārkāpuma protokoli. Tāpat VP ik dienu informēja par plānotajiem papildu procesiem, kas vēl nav sākti, līdz ar to līdztekus jau sāktajiem administratīvajiem procesiem plānots sākt vēl aptuveni 900 lietas.

Četru dienu laikā preventīvi norādījumi vai mutiski brīdinājumi saņemti 7468 reizes.

Kopumā naktīs kopš 30.decembra plkst.22 līdz 3.janvāra plkst.5 saistībā ar pārvietošanos komandantstundas laikā pārbaudītas18 919 personas.

Veicot komandantstundas kontroles pasākumu, likumsargi vairākkārt piemērojuši maksimālo sodu 2000 eiro apmērā, tostarp tas noticis kādā Siguldas tuvumā esošā viesu namā, kur tika svinēts Jaunais gads. Šajā gadījumā 11 dalībniekiem katram piemērots sods 500 eiro apmērā, bet pasākuma organizatoram – 2000 eiro. Tāpat ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process pret viesu nama īpašnieku kā juridisku personu.

Tāpat virknē gadījumu iedzīvotāji, pārkāpjot ierobežojumus, izrādījuši pretošanos policistiem, tostarp fiziski ietekmējot kārtības sargus.

Komandantstundas kontroles uzraudzībā, papildu jau esošajiem Valsts policijas resursiem, kas veic ikdienas darbu, tika iesaistīti kopumā vēl vairāk nekā 1600 papildspēki gan no VP un pašvaldības policijas, gan arī no Valsts robežsardzes un zemessargu rezervēm.