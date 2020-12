Cik gripas slimnieku Latvijā nomira iepriekšējos gados?

Cik gripas slimnieki mirušie iepriekšējos gados?

Vispirms ir jāpiebilst, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) neuzskata par korektu dažādu slimību statistikas savstarpēju salīdzināšanu.

Atsevišķa sabiedrības daļa gan ar to nodarbojas regulāri, norādot ne tikai uz gripas, bet arī onkoloģijas un pat pašnāvību statistiku.

Bez salīdzināšanas piedāvājam aplūkot datus par trīs iepriekšējām gripas sezonām, izlaižot 2019.-2020. gadu, kas ir specifiska situācija, jo gripas epidēmija beidzās ātrāk, tā kā valstī jau bija ieviesti drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Tātad – 2016.-2017., 2017.-2018. un 2018.-2019. gripas sezonas.

Saskaņā ar SPKC iepriekšējos gados sagatavotu un publiski pieejami epidemioloģijas biļetenu 2016.-2017. gadu epidēmiskajā sezonā ir apkopota informācija par 76 nāves gadījumiem saistībā ar gripas infekciju, tajā skaitā no ārstniecības iestādēm tika saņemti 39 paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar laboratoriski vai klīniski apstiprinātu gripas infekciju.

No SPKC Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes iegūta informācija vēl par 37 personām, kuru miršanas apliecībā gripa (SSK kods J10–J11) norādīta kā viens no nāves cēloņiem.

Stacionārās ārstniecības iestādēs miruši 60 pacienti, trīs pacienti miruši sociālās aprūpes centros un 13 – citur.

Šāds pats dokuments par 2017.-2018. gadu epidēmisko sezonu liecina, ka tad reģistrēts 91 nāves gadījums saistībā ar gripas infekciju, tajā skaitā divos gadījumos miruši bērni.

Par 50 gadījumiem paziņojumi tika saņemti no ārstniecības iestādēm, un vēl par 41 personu informācija iegūta no SPKC Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes par pacientiem, kuriem, saskaņā ar iesniegtās veidlapas “Medicīnas apliecība par nāves cēloni” datiem, gripa (SSK kods J10–J11) noteikta kā viens no nāves cēloņiem.

No visiem reģistrētajiem nāves gadījumiem 81 pacients miris stacionārajās ārstniecības iestādēs, divi pacienti miruši sociālās aprūpes centros un astoņi pacienti – citur.

Par beidzamo aplūkoto epidēmisko sezonu – 2018.-2019. gadā– dati ir šādi: aprakstāmajā sezonā apkopota informācija par 86 nāves gadījumiem pacientiem saistībā ar gripas infekciju, tajā skaitā par 70 mirušajiem tika saņemti paziņojumi no ārstniecības iestādēm un vēl par 16 mirušajiem informācija iegūta no SPKC Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes, kur “Medicīnas apliecība par nāves cēloni” diagnoze gripa (SSK kods J10–J11) bija norādīta kā viens no nāves cēloņiem.