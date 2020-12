Linkaits izsakās par to, cik ilgi būs spēkā pasažieru pārvadājumu ierobežojums ar Apvienoto Karalisti

Viņš norādīja, ka lēmums par pasažieru pārvadājumu ierobežojumu ar Apvienoto Karalisti līdz 1.janvārim pieņemts saziņā ar citām valstīm, konkrēti, Nīderlandi, taču šādu termiņu noteikušas arī Lietuva un Igaunija, kā arī vēl vairākas valstis.

"Protams, ka mēs skatīsimies, kā situācija attīstās, kādi ir epidemiologu ieteikumi, un šis ierobežojums var tik atcelts arī agrāk, bet var arī tikt pagarināts atbilstoši situācijai," pauda Linkaits, piebilstot, ka konkrētais lēmums ir balstīts uz piesardzības principu.

Jau vēstīts, ka ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu, no pirmdienas līdz 2021.gada 1.janvārim ir aizliegti pasažieru pārvadājumi uz Apvienoto karalisti.

Svētdien, 20.decembrī, Ministru kabinets, balstoties uz Satiksmes ministrijas priekšlikumu, nolēma uz laiku aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.

No Rīgas lidostas lidojumus no un uz galamērķiem Apvienotajā Karalistē veic trīs aviopārvadātāji - "airBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Aviokompānija "airBaltic" līdz 2020.gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus ar Apvienoto Karalisti. Uz šiem reisiem bija pārdotas 1004 biļetes. No tām aptuveni 40% bija lidojumiem no Londonas uz Rīgu, bet pārējās - lidojumiem uz Londonu.

Tāpat ziņots, ka Apvienotās Karalistes veselības ministrs Mets Henkoks svētdien, 20.decembrī, atzinis, ka koronavīrusa jaunatklātā lipīgākā paveida izplatību pašlaik neizdodas kontrolēt un tās iegrožošanai noteiktais stingrākais karantīnas režīms var palikt spēkā vēl mēnešiem ilgi.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas birojs aicinājis Eiropas valstis veikt stingrākus pasākumus, lai neļautu izplatīties koronavīrusa jaunajam, lipīgākajam paveidam.

Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons sestdien paziņoja, ka miljoniem britu nāksies mainīt plānus un Ziemassvētkos palikt mājās, jo jaunais vīrusa paveids izplatās daudz straujāk nekā līdz šim zināmie - tiek uzskatīts, ka tas varētu būt par 70% lipīgāks, tomēr nav datu, kas liecinātu, ka jaunā vīrusa variācija, kas nosaukta par "VUI 202012/01", būtu letālāka vai mazāk jutīga pret izstrādātajām vakcīnām.

Noskaidrots, ka zinātnieki minēto vīrusa paveidu pacientam pirmo reizi atklājuši septembrī.