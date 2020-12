Rinkēvičs: tuvākajās dienās repatriācijas reisi netiek plānoti

"Diemžēl cīņa ar koronavīrusu vēl ne tuvu nav galā un vēl kādu laiku turpināsies," norāda ministrs.

Rinkēvičs uzsver, ka lēmums pārtraukt pasažieru satiksmi no un uz Lielbritāniju no pirmdienas līdz 1.janvārim pieņemts sabiedrības interesēs. "Ārlietu ministrija jau labu laiku ir aicinājusi izvairīties no braucieniem ārpus valsts, ja vien tie nav īpaši būtiski, tādēļ ceru, ka tas neietekmēs daudzus, bet apzinos, ka noteikti būs problēmas," raksta ministrs.

"Ja būs nepieciešams, lēmums par repatriācijas reisiem tiks pieņemts tikai saziņā ar veselības ekspertiem, izvērtējot visus riskus, kā arī veicot nepieciešamos drošības pasākumus Latvijā, tos sagaidot. Tuvākajās dienās tādi netiek plānoti. Par tālāko informēsim atkarībā no situācijas attīstības."

Kā norāda ministrs, līdzīgus lēmums šovakar pieņem arī Lietuvas un Igaunijas valdība, uz koordinātu rīcību ir aicināta arī Eiropas Savienība.

"Man tiešām žēl, ka šādi rīkoties nākas strauji, bet tas tiek darīts visu mūsu interesēs, ļoti gribas cerēt, ka nākamie Ziemassvētki būs priecīgāki," komentējot pieņemto lēmumu pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Lielbritāniju, saka Rinkēvičs.

Jauns.lv jau ziņoja, ka, ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu, Latvijas valdība svētdienas vakarā, līdzīgi citām Eiropas valstīm, aizliedza pasažieru pārvadājumus uz Lielbritāniju no pirmdienas, 21.decembra līdz 1.janvārim.

No Rīgas lidostas lidojumus no un uz galamērķiem Lielbritānijā veic trīs aviopārvadātāji - "airBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Aviokompānija "airBaltic" līdz 2020.gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus jeb 11 rotācijas uz Lielbritāniju. Uz šiem reisiem bija pārdotas 1004 biļetes. No tām aptuveni 40% bija lidojumiem no Londonas uz Rīgu, bet pārējās - lidojumiem uz Londonu.