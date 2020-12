Zakatistovs apņēmies turpināt strādāt par FM parlamentāro sekretāru

Pēc "KPV LV" biedru sapulces lēmuma Zakatistovu atbrīvot no partijas vadītāja amata un izslēgt no politiskā spēka politiķis paziņoja par aiziešanu no "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata un arī pašas frakcijas. Politiķis norādīja, ka turpinās strādāt kā pie frakcijām nepiederošs deputāts un atbalstīs valdību.

Kā FM parlamentārais sekretārs Zakatistovs turpināšot darbu pie valsts izdevumu pārskatīšanas sistēmas, kurā jau līdz šim esot sasniegts "labs progress". Nepieciešams, lai valstī būtu skaidrība par to, ka "katrs cents ir izdots lietderīgi un mērķtiecīgi", akcentēja politiķis.

Nākamā izdevumu pārskatīšanas darba grupas sanāksme paredzēta janvāra vidū, lai spriestu par izdevumu pārskatīšanas tvērumu 2021.gadā, pastāstīja Zakatistovs.

Kā ziņots, "KPV LV" sapulcē 12.decembrī par partijas priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers un jaunajā valdē ievēlēti arī Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6.decembrī ievēlētās valdes.

Biedru sapulcē lemts mainīt līdzšinējo partijas nosaukumu "KPV LV" uz nosaukumu "Par cilvēcīgu Latviju".