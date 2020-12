Rīdziniekus aicina rotāt Santjago ceļa egli

Egli grezno tradicionālie Santjago ceļa simboli – gliemežvāki, bultas, dzeltenas un zilas lentītes, glezna ar ceļavārdiem un vēlējumiem.

Santjago ceļš (Camino de Santiago) ir viens no populārākajiem svētceļnieku maršrutiem pasaulē. Tā galamērķis ir Svētā Jēkaba katedrāle, kas atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā Santjago de Kompostela. Ļaudis garo ceļu cauri Eiropai mēro kājām, bieži vien uzsākot to no savas mājas sliekšņa. Mēdz teikt, ka tas ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš.

Ziemas periodā, kas šogad sakritis ar valsts mēroga ārkārtējo situāciju, Latvijas Santjago ceļa posmi pastaigu un pārgājienu cienītājiem ir laba alternatīva patlaban tik noslogotajām dabas takām. Tie ved gan gar jūru un ezeriem, gan cauri mežiem un laukiem, pa kalniem, lejām un līdzenumiem. Ceļš ir bagāts ar baznīcām, kultūras pieminekļiem un apskates objektiem.

