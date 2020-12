Nedēļas laikā ievēlēta jau otra "KPV LV" valde; Zakatistovs pieļauj šķelšanos Saeimas frakcijā

Citu biedru organizētajā biedru sapulcē 6.decembrī arī tika ievēlēta jauna valde, no kuras trīs locekļi ir ievēlēti arī šodien apstiprinātajā otrajā valdē. Pašlaik vēl nav zināms, kā atrisināsies situācija ar divu valžu ievēlēšanu ar atšķirīgu sastāvu.

Abās sapulcēs par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers, tāpat šodien jaunajā valdē ievēlēti Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6. decembrī ievēlētās valdes.

Ņemot vērā nodoto balsu sadalījumu, nav gan izslēgtas diskusijas, vai par atsevišķiem no ievēlētajiem valdes locekļiem ir nodots pietiekams balsu skaits, lai viņus uzskatītu par ievēlētiem.

Jau vēstīts, ka "KPV LV" biedru ārkārtas sapulcē šodien tika izteikta neuzticība pašreizējai, Zakatistova vadītājai valdei. Par neuzticības izteikšanu valdei nobalsoja 126 biedri, bet pret bija 56. Šodienas biedru sapulci sasauca pati Zakatistova vadītā valde.

Notika arī balsojums par Zakatistova izslēgšanu no partijas, kurā par to balsoja 95 biedri, bet pret 94, pavēstīja balsošanas platformas "lemejs.lv" pārstāve. Sākotnēji bija secinājums, ka ar vienas balss pārsvaru nolemts Zakatistovu no partijas izslēgt. Vēlāk viens no sanāksmes vadītājiem Krišs Lipšāns norādīja, ka kādos balsojumos ir piedalījušās personas, kuras nav bijušas klāt kvoruma balsojumā. Tāpēc tiks uzskatīts, ka kopā sapulcē piedalās sākotnēji konstatētie 217 biedri un lēmumu pieņemšanai vajag vairāk nekā pusi no šiem biedriem jeb vismaz 109 balsis, izrietēja no sanāksmes vadītāja paustā.

Arī 6.decembrī pirmajā, sākotnēji par konkurējošu dēvētajā, "KPV LV" biedru sapulcē, ko organizēja citi biedri, Zakatistova vadītā valde tika atsaukta un tika ievēlēta jauna partijas vadība. Pagaidu valdē tika ievēlēta Elita Lazda, Millers, Andersons, Artūrs Vējš, Miks Vizbulis, Agnese Zaļakmentiņa un Nipers. Par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēja Milleru. Tomēr Zakatistova vadītā valde vēl 7.decembrī paziņoja, ka šos lēmumus uzskata par spēkā neesošiem un par reiderisma mēģinājumu jeb centieniem negodprātīgi pārņemt varu partijā ir vērsusies Valsts policijā un Uzņēmumu reģistrā (UR).

Jau ziņots, ka UR ir saņēmis 6.decembra sapulces lēmumus un iestādei būs jālemj, vai tos reģistrēt vai nereģistrēt kā spēkā esošus. UR gan arī norāda, ka, ja pusēm atšķiras viedokļi par izveidojušās situācijas faktiskajiem apstākļiem, to ir iespējams risināt tiesā bez iestādes starpniecības.

Tikmēr Partijas "KPV LV" līdzšinējais priekšsēdētājs Atis Zakatistovs apsveic jauno "KPV LV" valdi un novēl tai veiksmi un izdošanos, īstenojot savus plānus partijas vēlētāju interesēs, aģentūrai LETA pauda politiķis. Zakatistovs pieļauj, ka jaunajai situācijai varētu sekot "KPV LV" Saeimas frakcijas šķelšanās, taču atturējās prognozēt, kuri deputāti varētu atšķelties no frakcijas. Tie deputāti, kuri izvēlēsies palikt kopā ar politiķi, turpinās atbalstīt pašreizējo valdības koalīciju, apliecināja politiķis.

"KPV LV" frakcijas sēdē pirmdien, 14.decembrī, tiks lemts par frakcijas nākotni, par ko tiks informēta arī sabiedrība, skaidroja Zakatistovs.