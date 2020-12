Uz nenoteiktu laiku atlikta Vaškeviča kukuļošanas lietas izskatīšana

Kā aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Una Zīraka, lietas izskatīšana atlikta uz pagaidām nenoteiktu laiku.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturētais Vaškevičs tika apcietināts jau 2011.gada ziemā, taču vēlāk viņu atbrīvoja pret 85 372 eiro drošības naudu.

KNAB Vaškeviču aizturēja aizdomās par 50 000 eiro kukuļa došanu kādai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tā brīža amatpersonai, lai tādā veidā nodrošinātu labvēlīga lēmuma pieņemšanu pret kādu uzņēmumu ierosinātā pārbaudes lietā, kā arī lai netiktu veiktas pārbaudes pret citām konkrētām personām un firmām.

Iepriekš neoficiāli izskanējis, ka minētais kriminālprocess tika sākts pēc bijušā Muitas pārvaldes direktora Tāļa Kravaļa iesnieguma.

Vaškevičam tika piemēroti trīs citi drošības līdzekļi - aizliegums tuvoties konkrētām personām un vietai, aizliegums izbraukt no valsts, kā arī noteiktas nodarbošanās aizliegums.

Pēc atbrīvošanas Vaškevičs ar tiesas atļauju devās uz Austriju, kur toreiz, pēc viņa advokātes Jeļenas Kvjatkovskas teiktā, strauji esot pasliktinājies viņa veselības stāvoklis, tādēļ esot bijusi nepieciešama akūta operācija un pēc tam - ārstēšanās. Tobrīd tiesā viņa krimināllietā par kukuļošanu tiesvedība tika apturēta.

2018.gadā Austrijas prokuratūra aģentūrai LETA paziņoja, ka Vaškeviča izdošana uz Latviju nav iespējama, jo viņa veselības stāvoklis izslēdzot jebkāda veida transportēšanu.

TV3 raidījums "Nekā personīga" gan tika vēstījis, ka apgalvojumi par Vaškeviča it kā slikto veselības stāvokli varētu būt meli, jo bijušā likumsarga aizstāvībai paredzētās filmas "Neērtais Vaškevičs. Uzbrukums valstij" veidotāji redzējuši, ka viņš tēlo.

"Nekā personīga" savulaik vēstīja, ka Vaškeviča aizstāvībai tapušās filmas "melnie" materiāli rāda, ka liela daļa ekspertu runā no priekšā uzrakstītiem tekstiem un Austrijas ārsts Davids Visoki patiesībā ir Vaškeviča ģimenes draugs. Piemēram, melnajos materiālos ir kadri, kā Vaškeviča dzīvesbiedre Ināra Vilkaste palīdz Vaškevičam iekārtoties ratiņkrēslā. Vaškevičs nerunā, bet sazinās ar zīmēm, savukārt fonā dzirdama filmēšanas grupa, kas liek epizodi vairākkārt pārfilmēt, jo Vaškevičs kustas pārāk ātri un pārāk patstāvīgi. Kādā epizodē Vaškevičs brīvi pieceļas no ratiņkrēsla, lai aizvērtu durvis, lai arī iepriekš viņam it kā bijusi nepieciešama palīdzība, lai iesēstos krēslā.

Latvijas prokuratūrā pēc "Nekā personīga" sižeta paziņoja, ka sižetā minēto ņems vērā kā situāciju raksturojošu papildu informāciju, taču jau iepriekš prokuratūra bija ieguvusi pierādījumus tam, ka Vaškevičs kavējis kriminālprocesa virzību, tostarp, atrodoties vēl Latvijā.

Vaškeviča lietā tiesvedība vēlāk tika atjaunota un tagad tiesā lieta tiek skatīta bez paša apsūdzētā klātbūtnes.

2007.gadā toreizējais VID Muitas kriminālpārvaldes vadītājs Vaškevičs cieta noziedznieku sarīkotā sprādzienā. Spridzeklis bija novietots zem Vaškeviča automašīnas.