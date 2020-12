Cenas Latvijas mākslas izsolēs: cik maksā pašmāju mākslas darbi?

Izsoļu namā/galerijā “Jēkabs” 9. decembrī noslēgsies jau 73. mākslas darbu izsole, kurā piedāvā gandrīz 200 dažādas lotes. Vairākums ir glezniecības darbu, bet ir arī citi darbi, piemēram, trauki un lietišķās mākslas priekšmeti.

Starp piedāvātajiem darbiem ir vairāku latviešu mākslas klasiķu darbi. Piemēram, Džemmas Skulmes (1925-2019) darbu sākumcena ir no 120 līdz 390 eiro, Ilmāra Blumberga (1943-2016) - no 190 līdz 400 eiro, Jāņa Pauļuka (1906-1984) - no 1580 līdz 4900 eiro, Voldemāra Tones (1892-1958) - no 1600 līdz 3800 eiro, Edgara Iltnera (1925-1983) – no 1600 līdz 2400 eiro, Ausekļa Baušķenieka (1910-2007) – 110 eiro, Jurģa Skulmes (1926-2015) – 65 līdz 760 eiro un citi.

Visdārgāk ar sākumcenu 5400 eiro novērtēta mūsu glezniecības zelta fonda klasiķa Jana Rozentāla (1866 - 1916) glezna “Vārpu lasītāji”, kā arī Jāņa Pauļuka “Pīlādzis” – 4800 eiro.

“Lētākā piedāvājuma” galā ir trauki: 19. gadsimtā Krievijas impērijā ražotā cukura trauka (12x8,5 cm, augstums - 8,8 cm) sākumcena ir 15 eiro. Sākot no 20 eiro savā īpašumā var iegūt 19./20. gadsimtu mijā ražotos Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumus. Par 25 eiro novērtēta Krievijas impērijā aizpagājušā gadsimta tapusi tējas krūzīte ar tasīti, biķerītis un ziedu vāzīte.

Kā unikāls retums (sākumcena – 2000 eiro) izceļams Georga Manceļa “Langgewünschte Lettische Postill” (“Ilgi gaidītā latviešu sprediķu grāmata”) ceturtais izdevums 1746. gadā (ceturtais izdevums). Grāmata drukāta Kēnigsbergā (tagad – Kaļiņingrada, Krievija) Johana Heinriha Hartunga spiestuvē. Tās divkrāsu teksta iespiedumu rotā ornamentālas apmales, vinjetes un grezni iniciāļi. Lielākajai daļai sprediķu pievienotas sižetiskas ilustrācijas par Jaunās Derības tematiku, kuru autors, iespējams, ir vecais Stenders - Gothards Fridrihs Stenders (1714-1796).

“Jēkaba” mākslas izsolē ar viszemāko sākumcenu tiek 19. gadsimta 8,8 centimetru augstais cukura trauks. (Foto: Izsoļu nams "Jēkabs")

Izsoles rīkotāji Jauns.lv informē, ka glezniecības tehniku izsolē pārstāv tādi izcili mākslinieki kā Jānis Pauļuks, Rūdolfs Pinnis, Janis Rozentāls, Džemma Skulme, Edgars Iltners, Voldemārs Tone, Imants Vecozols un citi. Izsoles organizatori īpaši izceļ Jaņa Rozentāla gleznu “Vārpu lasītāja”, kurā atspoguļojas māksliniekam raksturīgā daudzfigūru kompozīcija un krāsu palete. Savukārt Herberta Siliņa ekspresīvā lielformāta gleznā “Regate” skatāms māksliniekam raksturīgais spilgtais tīro toņu krāszieds, kurš īpaši izceļas uz zilā samērā tumša debesu un ūdeņu fona.

Latviešu klusās dabas meistara Imanta Vecozola gleznas ir gaismas pielietas miera saliņas, kur gremdēties mūsdienu steigas pārņemtajiem. Savās klusajās dabās Imants Vecozols ataino vienkāršus ikdienas sadzīves priekšmetus, ar smalkām krāsu niansēm un faktūras palīdzību piešķirot tiem pārlaicīgu noskaņu. Labi pārstāvēta šajā izsolē ir Vilhelma Purvīša skola.

Šeit jāizceļ Jūlija Viļumaiņa zilganos toņos ieturētais 1965. gada darbs “Rīts”, Andreja Šulca “Burulaivas” un Ludmilas Meilertes “Ziedi”. Īpaši izceļami arī izcilā latviešu portretista Voldemāra Tones gleznotie sieviešu tēli. No mūsdienu gleznotāju darbiem ievērības cienīgi ir Birutas Delles glezna “Kaijas”, Alekseja Naumova “Plūdi Parīzē”, kā arī Kaspara Zariņa, Vijas Zariņas, Laimas Eglītes, Imanta Vecozola, Edmunda Lūča un Intas Celmiņas gleznas. Izsolē pieejamas arī Ilmāra Blumberga, Guntara Sietiņa, Neles Zirnītes, Ivara Poikāna un citu izcilu autoru grafikas.

Lietišķās mākslas priekšmetu piedāvājums pamatā sastāv no dažādu laikmetu stikla priekšmetiem, starp kurām īpašu omulīgas šķiet Iļģuciema stikla fabrikas krāsainās liķiera glāzītes un 20. gadsimta sākuma petrolejas lampa.