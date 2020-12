Valsts prezidents rosina NBS komandiera amatā atkārtoti apstiprināt Kalniņu

Valsts pirmā amatpersona trešdien nosūtījis Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA) vēstuli, kurā iesaka atkārtoti apstiprināt NBS komandiera amatā Kalniņu.

Valsts prezidents vēstulē uzsver, ka Kalniņa vadībā NBS ir piedzīvojuši izaugsmi un attīstību. Levits norādījis, ka Kalniņš amata pildīšanas laikā ir apliecinājis sevi kā profesionālu un kompetentu virsnieku ar stingra līdera kvalitātēm.

"NBS ir attīstījušies par valsts aizsardzībai sagatavotiem un nepieciešamības gadījumā rīcības gataviem, kaujas spējīgiem bruņotajiem spēkiem,” uzsver Valsts prezidents.

Augsti novērtējot Kalniņa līdzšinējo darbu un pamatojoties uz Nacionālās drošības likumu un NBS likumu, Levits rosina Saeimu NBS komandiera amatā atkārtoti apstiprināt Kalniņu.

2021.gada 27.janvārī apritēs četri gadi kopš ģenerālleitnants Kalniņš ir NBS komandieris.

Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) aicināja Valsts prezidentu NBS komandiera amatā atkārtoti virzīt Kalniņu.

Pabriks iepriekš sacīja, ka Kalniņš ir ar ievērojamu darba pieredzi un, pildot augstāko amatu NBS, īstenojot likumā noteiktos uzdevumus, ir apliecinājis sevi kā augsti profesionālu un kompetentu virsnieku. Amata pildīšanas laikā Kalniņš, demonstrēdams stingra līdera kvalitātes, ir stiprinājis NBS kā monolītu, militāru organizāciju, veiksmīgi īstenojot vidējo un vecāko virsnieku profesionālās izglītības attīstības politiku, nostiprinājis NBS ātrās reaģēšanas spējas.

Pabriks atzinīgi novērtēja NBS attīstību, uzsverot, ka pēdējo četru gadu laikā NBS ir piedzīvojuši lielāko izaugsmi vēsturē, pateicoties piešķirtajam finansējumam. "Kalniņš ir nodrošinājis piešķirtā finansējuma ieguldīšanu pašās nepieciešamākajās NBS militārajās vajadzībās. No nepilnīgi apgādātas un apbruņotas armijas NBS ir attīstījušies par valsts aizsardzībai sagatavotiem un nepieciešamības gadījumā rīcībai gataviem, kaujas spējīgiem bruņotajiem spēkiem."

Kalniņš bruņotajos spēkos dienē kopš 1997.gada, un dienestu ir sācis zemessardzes 51.bataljonā. 2003.gadā iecelts par Izlūku mācību centra komandieri. No 2003. līdz 2005.gadam viņš dienējis mācību vadības pavēlniecībā, no 2005. līdz 2009.gadam - zemessardzes štāba operatīvās plānošanas pārvaldes priekšnieka amatā, savukārt no 2009.gada līdz apstiprināšanai zemessardzes komandiera amatā 2011.gadā, dienējis zemessardzes štāba un operatīvās pārvaldes priekšnieka amatā. No 2016.gada 26.augusta līdz brīdim, kad apstiprināts NBS komandiera amatā, ieņēmis NBS apvienotā štāba priekšnieka, komandiera vietnieka amatu.

Kalniņš absolvējis Augstākā komandējošā sastāva kursu Baltijas Aizsardzības koledžā Igaunijā, kā arī Vadības un ģenerālštāba virsnieka kursu ASV Armijas vadības un ģenerālštāba koledžā. Irākā 2006.gadā ASV vadīto koalīcijas spēku operācijā bija Latvijas kontingenta komandiera multinacionālās divīzijas štāba plānošanas daļas priekšnieka vietnieks.

Saskaņā ar NBS likuma 14.pantu, NBS komandieri apstiprina amatā uz četriem gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc prezidenta priekšlikuma. Komandiera kandidātu prezidentam iesaka aizsardzības ministrs.