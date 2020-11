21. gadsimta vīrieša stāsts…par cigaretēm

Tikai esot TAJĀ brīdī, kad jāizlemj – kas tev ir svarīgāks? – tu saproti, būt klātesošam savu bērnu un sievas dzīvē, vai tomēr skriet uz balkona (atzīstu, pārkāpjot likumu) pīpēt, vairs nav nekāda grūtā izvēle. Jā, zināju, ka gadiem izkoptais process, izjūtas, tirpas caur ķermeni un tā pirmā ievilktā rīta dūma kodiens kaklā ir man nepieciešams kā gaiss ko elpoju. Bet, vai ir vērts pakļaut riskam ģimeni – NĒ! Meklēt alternatīvu – tas šķita pašsaprotami.

Mani pirmie soļi

Viņa nesmēķē un, kad satikāmies pirms 3 gadiem, mana smēķēšana raisīja diskusijas, tomēr vai nu mīlestība, vai sievietes viedums, ļāva to neizvirzīt kā šķērsli kopdzīvei. Kad pieteicās dvīņi, vienojāmies – viņiem piedzimstot, ir laiks man iekāpt 21. gadsimtā un meklēt alternatīvu. Viņa saprata un pieņēma, ka mans ieradums ir man nepieciešamais atslodzes mirklis, mans Matrikss…un atmest pavisam šo aizraušanos ir nākotnes vīzija, kas šobrīd vēl nav realizējama. Bet alternatīva cigaretēm – kādēļ ne? Mūsdienās smēķēšanai variācijas ir daudz, dažādas. Pieskaitu sevi pie inovatīvās paaudzes, kur sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai ir pašsaprotami – ja vienreiz lietojamās elektroniskās cigaretes ir daļa no tās – ar prieku esmu gatavs mēģināt!

Turpinājums… SALT pasaule

E-cigarešu variācijas ir dažādas, bet manā prātā visracionālāk savu vietu ieņēmis SALT. Sākot jau ar to, ka uzpīpēt ir kļuvis vieglāk un ērtāk. Dabas untumi stipra vēja, lietus un sniega formā man vairs netraucē un mūžīgā cīņa ar uguni jeb šķiltavām – vairs nav aktuāla. Kabatā nēsāju vien sudraba šķiltavas, kas bijusi pēdējā dāvana no aizgājušā tēva. Sentiments… jā zinu, vīriešiem arī tāds ir, lai gan cītīgi cenšamies to slēpt aiz mačo maskas. Šai tēmai labi iederas arī manas sajūtas par SALT garšām – veikalos pieejamas sešpadsmit garšas – arī tabakas, kafijas, mentola, bet jāteic… ābols un mellenes ir vienas no manām mīļākajām. SALT ir krāsains – jā – bet mūsdienu stereotipi ir mainījušies līdz nepazīšanai. Pirmajā mirklī šķiet, tik, nu tik sievišķīgi. Tomēr nē – ticiet, manā rokā SALT vienreiz lietojamā cigarete zilā, baltā vai brūnā krāsā neliek zaudēt manu vīrietību.

Vēl viens bonuss - mans uzņēmums ir inovatīvs – elektroniskās cigaretes var smēķēt arī tam paredzētās iekštelpās. Ar ko mans smēķēšanas process neizzūd – sarunas, smiekli, joki, darba attiecības – tas viss tur ir. Pirms tiekos ar klientu – bez satraukumiem – uzpīpēju SALT, neskatoties uz to, ka pēc 10 minūtēm sasveicinoties jāpaspiež roka.

Mani uzrunā gan SALT dizains, gan tehnoloģiskais risinājums – viena vienreiz lietojamā elektroniskā cigarete paredzēta 450 dūmu ievilkšanas reizēm. Tā ir iespēja turēt sevi rāmjos un dozēt tikai tik, cik konkrētajā brīdī nepieciešams. Un, protams, kā jau katrs sevi cienošs planētas pilsonis, esmu vairāk vai mazāk draugos ar zaļo domāšanu – un arī šajā jautājumā pārkāpumu nav – SALT ir pārstrādājams un pārstrādi piedāvā Eco Baltia Vide.

Šāds ir mans stāsts un tev būs tavs! Bet, ja 21. gadsimta tehnoloģijas man var palīdzēt būt vairāk kopā ar ģimeni un tuvāk iespējai atmest smēķēšanu, tad kāpēc gan to nedarīt?

Reklāmas raksts sadarbībā ar SALT