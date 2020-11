Uz lauku ceļa izliek lamatas šoferiem. Nejaušība vai plānots noziegums?

Negadījums noticis uz P96 šosejas Pūre–Auce–Grīvaiši. Dzelkšņi bijuši izvietoti visai nepārskatāmā vietā, uzreiz aiz līkuma, turklāt abās ceļa pusēs. Tas liek domāt, ka šāda konstrukcija nevarētu būt netīši izkritusi no kāda auto kravas.

Varēja būt vēl ļaunāk

"Volvo V60" dzelkšņiem pārbraucis pāri ar labās puses riteņiem, un abas riepas ir neglābjami sabojātas. Cietušais Gvido Leiburgs "Facebook" raksta, ka tieši tajā laikā no pretējās puses tuvojusies automašīna, kuras piekabē bijis mazais traktors, taču viņam izdevies braucējus laikus brīdināt un apturēt – ja viņiem būtu pārdurtas riepas, sekas varēja būt daudz bēdīgākas un auto varētu nokļūt grāvī.

Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa "Kas Jauns Avīzei" apstiprina, ka policijā uzsākta pārbaude. Pagaidām gan neesot saņemtas nekādas ziņas, kas apliecinātu, ka notikušais bijusi plānota ļaunprātība. Nav vēl nevienas liecības, ka notikuma vietā būtu redzēti aizdomīgi cilvēki vai auto, arī cietušais tuvākajā apkārtnē nevienu tādu nav redzējis.

Nozieguma shēma

Izvērtējot apstākļus, tomēr pastāv iespēja, ka konkrētajā situācijā varētu būt plānots noziegums, jo tas nav īpašs retums. Shēma ir ļoti vienkārša – automašīnai lielveikala stāvvietā vai uz ceļa pārdur riepu, vēlams šofera pusē.

Kad autovadītājs to pamanījis, viņš auto aptur un, protams, izkāpj ārā, lai novērtētu bojājumus. Parasti auto uz brīdi paliek neaizslēgts, un tad pielavās zaglis, klusām atver durvis un nozog mantas no salona – somu, telefonu vai citus sīkus priekšmetus. Īpaši neaizsargāti šādos brīžos ir kravas furgonu šoferi, jo viņi lielākoties riepas maina turpat un zaglim ir diezgan daudz laika.

Šāds veidojums bija novietots uz ceļa Tērvetes novadā. (Foto: Facebook)

Visai izplatītas ir zādzības lielveikalu stāvvietās, kur zagļi parasti izvēlas sievietes, kuras brauc ar paaugstinātām automašīnām un ir vienas pašas. Kamēr kundze iepērkas, zagļi pārsvarā zem kreisās puses aizmugurējā riteņa novieto asu priekšmetu. Uzsākot kustību atpakaļgaitā, riepa neizbēgami tiek sabojāta.

Tikmēr viens no zagļiem jau ir noslēpies aiz blakus stāvošajiem auto un sagaida izdevību. Ja apstākļi atļauj – nav novērošanas kameru vai daudz cilvēku stāvvietā, riepu var arī nesadurt, bet izlaist gaisu, arī to bieži pamana, tikai uzsākot braukt.

Kā labāk rīkoties

Raksta autoram ir līdzīga pieredze "Mola" stāvvietā. Pats jau atrados lielveikalā, bet mana sieva uz to atbrauca nedaudz vēlāk. Pēc iepirkšanās abi iesēdāmies auto, izbraucām, tikai pēc aptuveni simt metriem sajūtot, ka riepa ir tukša.

Nolēmām braukt uz netālo riepu servisu, kur meistars atklāja, ka riepā iedūries speciāli uzasināts, pēc formas spraudītei līdzīgs metāla priekšmets, visticamāk, apzināti novietots. Ņemot vērā, ka bijām divatā, zagļu mēģinājums apzagt stāvvietā būtu beidzies neveiksmīgi un visticamāk viņi pat nebūtu mēģinājuši. Tomēr, ja dzīvesbiedre būtu bijusi viena, varētu būt citādi.

Nokļūstot līdzīgā situācijā, der iegaumēt – atšķirībā no šosejas vai ielas, kur ass priekšmets uz ceļa var gadīties nejauši, lielveikala stāvvietā ar intensīvu satiksmi tas ir teju neiespējami. Tāpēc, izkāpjot no auto apskatīt bojājumu, mašīna būtu uzreiz jāaizslēdz un uzmanīgi jāpavēro apkārtne – kāds aizdomīgs tips noteikti tuvumā būs. Lai pasargātu citus no līdzīgām nepatikšanām, noteikti jāinformē policija vai vismaz lielveikala apsardze.