FOTO: Tērvetes novadā uz ceļa nonāk lamatas. Viens auto jau apskādēts, un policija meklē vainīgo

Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, dzelkšņi atrasti uz P96 ceļa, pie Kroņauces. Aculiecinieki vēsta, ka metāla lamatas automašīnu riepu pārduršanai izvietotas abās brauktuves pusēs, radot grūtības tās apbraukt.

Pārbraucot pāri lamatām, kāds šoferis jau paguvis apskādēt savu automašīnu.

🇱🇻 Vakar #Kroņauce #Latvija uz ceļa #P96 nezināms ļaundaris izvietojis pašizgatavotas metāla slieces ar asiem metāla armatūras galiem, lai pārdurtu mašīnas riepas. Slieces izvietotas abās braukšanas joslās, lai tās nevarētu apbraukt.

📸 Gvido Leiburgs pic.twitter.com/OvdH47ce7f — BreakingLV (@breakinglv) November 12, 2020

Policijai aizdomas par nejaušību

Portālam Jauns.lv Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa pastāstīja, ka, saskaņā ar sākotnējo informāciju, 11. novembrī Tērvetes novada Tērvetes pagastā uz ceļa Pūre – Auce – Grīvaiši četrpadsmitajā kilometrā vīrietis, vadot automašīnu „Volvo V60”, uzbrauca uz ceļa braucamās daļas esošam šķērslim – dzelkšņiem.

“Negadījumā tika bojātas divas automašīnas riepas. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus. Persona, kura šķērsli atstāja uz brauktuves, tiks saukta pie atbildības likumā noteiktā kārtībā,” piebilda Kalniņa.

Uz Jauns.lv jautājumu, vai policijai ir versijas par to, kurš varētu būt atbildīgs par šāda veida dzelkšņu izvietošanu un motīviem, VP pārstāve atbildēja, ka šobrīd īsti neesot skaidrības, taču viena no versijām saistīta ar iespējamu nejaušību – varbūt dzelkšņi izkrituši no kādas pārvadājamas kravas.

Šī versija gan šķiet apšaubāma, ja tic aculiecinieku teiktajam par to, ka dzelkšņi uz brauktuves izvietoti abās malās – tā, lai tos būtu maksimāli grūti apbraukt.