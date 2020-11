Saņēmis Triju zvaigžņu ordeni

2011. gadā toreizējam Latvijas Valsts prezidentam Valdim Zatleram viesojoties Baltajā namā, Baidenam tika pasniegts visaugstākais valsts apbalvojums - Triju zvaigžņu ordenis.

To piešķīra par viņa atbalstu, Latvijai iestājoties NATO. Tolaik Zatlers pateicās viceprezidentam par pienesumu transatlantisko saišu stiprināšanā un atbalstu dalībai NATO.

Valdis Zatlers pasniedz Triju zvaigžņu ordeni Džo Baidenam. (Foto: president.lv)

Baidens ordeni saņēma ar pateicību un izteica apbrīnu par latviešu drosmi cīnīties par neatkarību.

Tolaik tikšanās laikā abi pārsprieda Latvijas - ASV, ASV - Eiropas Savienības (ES) attiecības un sadarbību NATO.

Tāpat Zatlers aicināja ASV valdību atbalstīt Amerikas Baltijas Brīvības fondu. Viceprezidents no savas puses apsolīja turpināt atbalstīt šo projektu.

Sarunas laikā tika apspriestas arī Latvijas un Krievijas attiecības "pārstartēšanas" politikas kontekstā. Valsts prezidents tolaik norādīja, ka abu valstu attiecību uzlabošanās ir bijusi iespējama pateicoties tieši ASV prezidenta Baraka Obama administrācijas sāktajai pārstartēšanas politikai.

Viesojies Latvijā

2016. gada augustā Baidens viesojās Rīgā, tiekoties vizītē ar visiem tā brīža Baltijas valstu prezidentiem.

Viņš norādīja, ka ASV un Baltijas valstis ir sabiedrotie, tādēļ ASV ir gatava nodrošināt NATO līguma 5.panta izpildīšanu nepieciešamības gadījumā. Tāpat informēja, ka tiks pastiprināta bruņoto spēku klātbūtne Baltijas valstīs. “Esam gatavi īstenot saistības, kuras esam uzņēmušies,” tolaik teica ASV viceprezidents.

Uzņemot ASV viceprezidentu Džo Baidenu, Igaunijas prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu un Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti Rīgas pilī, toreizējais prezidents Raimonds Vējonis izteica Baidenam lielu pateicību: "ASV loma Baltijas valstu un Eiropas drošībā ir neaizstājama. Šodien izteicu Baidena kungam manu pateicību gan par viņa personisko ieguldījumu Baltijas valstu uzņemšanai NATO, savulaik strādājot ASV senatora amatā, gan kopumā par ASV nemainīgo atbalstu Baltijas valstu drošības stiprināšanā.

ASV karavīru un militārās tehnikas klātbūtnei Baltijas valstīs ir ārkārtīgi svarīga simboliska un praktiska nozīme. ASV karavīru klātbūtne Latvijā, divpusējā sadarbība un militārās mācības uzlabo ASV un Latvijas karavīru savstarpējās sadarbības spējas. Tā mēs stiprinām gan individuālo, gan kolektīvo aizsardzību visā NATO teritorijā un it īpaši Baltijas reģionā.

Diemžēl apdraudējumi kļūst gan plašāki, gan daudzveidīgāki. NATO samitā tika pieņemts svarīgs lēmums piemērot 5. pantu hibrīdā apdraudējuma gadījumā. Tāpat kibertelpa tika atzīta par drošības telpas sastāvdaļu.

Esmu gandarīts par ASV gatavību padziļināt sadarbību ar Baltijas valstīm plašākā drošības izpratnē, ietverot zemes, gaisa un jūras telpas aizsardzību, robežu drošību, kiberdrošību, enerģētisko drošību un noturību pret dažādiem apdraudējumiem un stiprinot mūsu institūciju gatavību koordinētai un efektīvai rīcībai šajās jomās gan nacionālā, gan reģionālā līmenī.

Tikšanās laikā ar ASV viceprezidentu pārrunājām arī projektu Nord Stream II un tā ietekmi uz reģionu un mūsu partneriem. Mūsuprāt šis projekts neatbilst ES Enerģētikas Savienības mērķiem un negatīvi ietekmē Eiropas Enerģētikas Kopienas dalībvalstis, īpaši Ukrainu."

Ko Baidens sola Latvijai savas prezidentūras laikā?

Prezidenta amatā Baidens sola Krievijai sniegt skaidru brīdinājumu neaizskart NATO dalībvalstis, uzsverot, ka ASV turpinās sniegt atbalstu NATO un turpinās atbalstīt Eiropas atturēšanas iniciatīvu, kā arī pretoties projekta “Nord Stream 2” turpināšanai.

"Džo Baidens nelokāmi atbalstīs mūsu NATO sabiedrotos atšķirībā no prezidenta Donalda Trampa, kurš ir apšaubījis alianses vērtību un reiz sajauca Baltiju ar Balkāniem," teikts dokumentā.

Baidens arī sola turpināt Eiropas Atturēšanas iniciatīvu (EDI), kas maksā par ASV un NATO karavīru dislocēšanu Baltijas valstīs, lai atturētu Krieviju no iebrukuma.

"Viņš neaplaupīs šo fondu, lai samaksātu par robežmūri ar Meksiku, kā to izdarīja prezidents Tramps, pārskaitot no šīs iniciatīvas 770 miljonus ASV dolāru no jau piešķirtiem līdzekļiem," teikts dokumentā.

Baidena komanda ir paziņojusi, ka viņš turpinās Vašingtonas opozīciju pret gāzesvadu "Nord Stream 2", kurš, saskaņā ar Baidena teikto, palielinās Eiropas atkarību no Krievijas gāzes un pakļaus Eiropu Krievijas šantāžai.

Saistītās ziņas Baidens gatavojas varas pārņemšanai no Trampa, kurš vēlēšanu rezultātus plāno apstrīdēt tiesā Baidens jau izplānojis pirmo darbu pirmdienai Baidenu ar uzvaru apsveic augstas amatpersonas un valstu līderi, tostarp Levits