Covid "veiksmes stāsts": kā koronavīrusa perēkļi Kuldīgā un Aizputē tika teju vai uzveikti mēneša laikā

Tas viss liecina par to, ka ātri reaģējot uz infekcijas izplatību un strikti ievērojot drošības pasākumus, Covid-19 ir uzvarams. Jauns.lv jau rakstīja, ka septembra sākumā milzu tempos pieauga ar Covid-19 inficēto skaits Kurzemes pilsētās. Aizputē tas sākās Sporta centrā un vidusskolā, bet Kuldīgā – uzņēmumā “Kuldīgas tekstils”. Protams, ka vīruss vēl nav uzvarēts un atslābt ir vēl daudz par agru, bet pozitīvas tendences šajos novados ir novērojamas, ko nevar teikt par situāciju pārējā valsts teritorijā.

Pirms mēneša Kuldīgā ar Covid-19 bija inficējušies mazliet vairāk par 100 cilvēkiem, bet Aizputē -59. Tagad ar koronavīrusu sasirgušo skaits abos novados ir sarucis: Kuldīgas novadā saslimušo skaits ir 28 cilvēki, bet Aizputes novadā – astoņi (5. novembra dati par 14 dienu kumulatīvo saslimušo skaitu). Tas nozīmē, ka mēneša laikā atveseļojušies vairums inficēto un viņu skaits vairs nepieaug tik strauji, kā pirms mēneša.

Tas nozīmē, uzreiz pēc Covid-19 konstatēšanas abos novados ieviestie stingrie ierobežojumi - uzņēmuma “Kuldīgas tekstils” darbības pārtraukšana, brīvdienu izsludināšana Aizputes vidusskolā, pašvaldības iestāžu slēgšana klātienes apmeklējumiem, kultūras un izklaides pasākumu atcelšana abos novados - ir devuši pozitīvus rezultātus.

Aizputes novada vicemērs Andris Jankovskis novada vietvaras izdevumā “Aizputes Avīze” raksta: “Šogad Valsts neatkarības svētkus Covid-19 ierobežojumu dēļ svinam citādāk – klusāk. (..). Tikai kopā kā vienota nācija varam ierobežot vīrusa izplatību, līdz brīdim, kad būs pieejama ārstniecības metode cīņai ar šo nezināmo vīrusu.

Pateicoties tam, ka spējām ātri noreaģēt uz Covid-19 parādīšanos Aizputē un novadā, pieņemot stingrākus ierobežojumus, esam veiksmīgi apturējuši tā straujo izplatīšanos. Skatot Aizputes statistikas datus, oktobra sākumā no 59 saslimušajiem oktobra beigās aktīvie vairs bija tikai seši. Arī es biju viens no tiem, kurš izslimoja Covid-19. Tas bija liels pārbaudījums man un tuviniekiem. Es pavadīju 26 dienas izolācijā prom no mājām un ģimenes. Gribu pateikt paldies ģimenei, draugiem un līdzcilvēkiem, kas mani uzmundrināja gan ar labiem vārdiem, gan ar pārtikas paciņām aiz durvīm. Tāpēc novērtējam, ka esam veseli un ka varam būt kopā ar saviem tuviniekiem! Aicinu visus novada iedzīvotājus izturēties ar sapratni un ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, lai nākamos Valsts svētkus varam svinēt kopīgā pasākumā! Mēs, latvieši, esam sīksti un stipri! Dievs, svētī Latviju!”

Saistītās ziņas Ar Covid-19 saslimušais Aizputes vicemērs pēc 2 nedēļām karantīnā: "Prātā neesmu sajucis, jūtos normāli" Covid-19 maģistrāle: Kuldīga-Aizpute-Liepāja. Kā no Kuldīgas koronavīruss izplatījās pa Kurzemi Kā klājas "Kuldīgas tekstila" darbiniekiem, kuri inficējās ar Covid-19? Uzņēmumam tāds saslimušo daudzums bija šoks

Arī Kuldīgas novada pašvaldība izpelnījusies uzslavu par operatīvu rīcību ārkārtas apstākļos. Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģiona vecākā epidemioloģe Jeļena Mundeciema kā labo piemēru situācijas risināšanā minēja saslimšanas ar Covid-19 konstatēšanu vienā no Kuldīgas bērnudārza grupām. Pateicoties tam, ka visas bērnudārza grupas bija nodalītas cita no citas, infekcija neizplatījās. Viņa aicina arī pārējos ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus un noteiktos ierobežojumus, lai nebūtu jaunu infekcijas uzliesmojumu.