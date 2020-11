Bērnu paverdzināšanā vainotajam Bruknas priesterim Mediņam pasniegs Goda rakstu un naudas prēmiju

Vecumniekos katru gadu valsts svētkos ar Goda rakstiem un prēmijām godina cilvēkus, kuri iepriekšējā gadā veicinājuši novada attīstību. Mediņš balvu izpelnījies kā Kurmenes katoļu baznīcas atjaunotājs, kurš dievnamu pārvērtis līdz nepazīšanai.

Prāvesta vadībā veikti nozīmīgi darbi: no baznīcas pamatiem aizvadīti gruntsūdeņi, saremontēts jumts un bojātie griesti, izbūvēta silta grīda, tiek restaurēti logi un baznīcas koka iekārtas, bet Baznīcas parkā norit vēsturiskā ezera atjaunošana, estrādes veidošana un kādreizējās mācītājmuižas sakārtošana. Mediņš atzinis, ka baznīcas atjaunošanā piedalījušies bijušie alkoholiķi, narkomāni, azartspēlnieki un pašnāvnieki, kas dzīvo viņa vadītajā rehabilitācijas kopienā - Bruknas Kalna Svētību kopienā Bauskas novada Dāviņu pagastā, kurā šovasar it kā atklāts, ka ar darba terapiju un skarbiem noteikumiem “audzināti” arī “grūtie pusaudži”, kaut gan kopiena nebija atļaujas nodarboties ar bērnu pāraudzināšanu.

Jāteic, ka Kurmenes dievnama atjaunošana nav vienīgais Mediņa pienesums Vecumnieku novadam. Pirms diviem gadiem Bārbeles pagastā viņš izveidoja zēnu pamatskolu “Saknes un spārni” - vienīgo zēnu skolu Latvijā, kur izglītošana notiek pēc Montesori pedagoģiskajiem principiem. Zēnu skola izveidota tādēļ, lai “radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām”, savulaik pauda Mediņš.

Saistītās ziņas Policija vēl izmeklē iespējamo emocionālu vardarbību pret bērnu Bruknas muižā "Neskaitāmas reizes gribēju aizbēgt" - piedzīvoto Bruknas kopienā atklāj bijušais dalībnieks "Varat mani piesist krustā" - prāvests Mediņš komentējis Bruknas lietu

Jauns.lv jau rakstīja, ka Bruknas muižā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar Tiesībsarga biroju šī gada augustā konstatējusi, ka vasaras mēnešos bērni tikuši nodarbināti lauku darbos no desmit līdz 12 stundām dienā bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā tikuši sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu.

Valsts policija vēl izmeklē iespējamu emocionālu vardarbību pret bērnu Bruknas muižā izvietotajā Kalna svētību kopienā, informējusi Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa. Viņa atzinusi, ka pagaidām par iespējamiem likumpārkāpumiem biedrībā “Kalna svētību kopiena” jaunumu nav.

Pirmā pārbaude Bruknas muižā notika 5. augustā, kad runāts ar bērniem un konstatēti pirmie iespējamie bērnu tiesību pārkāpumi. Pēc laika veikta atkārtota nepieteikta pārbaude, kas nav devusi pārliecību, ka pārkāpumi būtu novērsti.

Pats kopienas vadītājs Andrejs Mediņš noliedz lielāko daļu pārkāpumu, saistībā ar kuriem VBTAI ierosināja pārbaudes lietu. Pēc viņa paustā, kāds tētis esot izdomājis konstatētos pārkāpumus, lai atriebtos par to, ka no Bruknas tika “izmests” viņa bērns. Prāvests norādījis, ka Bruknas muižā dzīvojošajiem jāievēro ļoti stingri noteikumi un liela disciplīna, tomēr, ja viņus tas neapmierina, viņi jebkurā brīdī drīkst kopienu pamest. Tāpat viņš teica, ka šī esot pirmā sūdzība par Kalna svētību kopienu. Viņš apgalvoja, ka neredz iemeslu sevi attaisnot, jo apsūdzības neesot nedz izmeklētas, nedz noskaidrotas, bet viņš sabiedrības acīs jau esot “baigā cūka”, un to viņš pieņemot ar “lielu mīlestību”.