Saistītās ziņas Nodokļu eksperte: nākamā gada budžets tiek skatīts nenopietnā īstermiņā Kādas nodokļu izmaiņas no nākamā gada paredzētas pašnodarbinātajiem Ar ķieģeļiem pie Saeimas protestē pret izmaiņām autoratlīdzību režīmā un ceļ "Nesaprašanas sienu"

Par sašķeltību radošu cilvēku vidē skaļi nerunājot, bet visi to labi zinot, Mielavs sacīja raidījumā. Mākslinieks arī norādīja, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds regulāri apkalpojot izveidoto kooperatīvo sistēmu, sev pietuvinātos un tā esot absolūta kroplība. Radošo profesiju pārstāvjiem par šo vajag skaļi runāt un viņš esot viens no tiem, kas to dara, bet esot viena daļa mākslinieku, kas neko neteikšot.

“Aktieri klusēs, kamēr viņiem maksās algas, literāti, kuru grāmatas nopērk 100 eksemplārus, bet kuri saņem pienācīgu atalgojumu, proti, honorāru no Valsts Kultūrkapitāla fonda, viņi klusēs. Ir jāsakoncentrējas tiem māksliniekiem, kuriem tas ceļa rullis var pārbraukt pāri,” sacīja Mielavs.

Mielavs norādīja, ka netaisnību radot arī tas, ka ir valsts uzturēti teātri, opera, balets un viņiem valsts turpinot maksāt algas un šie radoši cilvēki nav zem šī sitiena. Tā esot nevienlīdzība un šī netaisnība esot jārisina, lai valsts nodarbinātie mākslinieki un pārējie mākslinieki būtu vienlīdzīgā stāvoklī.