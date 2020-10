Piecās pašvaldībās drošības pasākumi bijuši efektīvi, un novērots Covid-19 saslimstības kritums

Epidemioloģiskās drošības pasākumi šajos novados tika ieviesti jau iepriekš, un Perevoščikovs uzskata, ka tie ir devuši savu efektu.

Kopumā tiek novērots, ka patlaban ir 19 pašvaldības, kur divu nedēļu saslimstība ar Covid-19 pārsniedz 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Vēl pagājušajā nedēļā šajā sarakstā bija kopumā 14 pašvaldības.

Reģionu griezumā visaugstākā saslimstība ir Rīgā, kur tā mērāma 150 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt tikai Kurzemē šis rādītājs patlaban sarūk.

Joprojām visaugstākā saslimstība tiek konstatēta vecuma grupā no 15 līdz 49 gadiem, tomēr jau aizvadītajā nedēļā tika novērota pieauguma tendence to personu vidū, kuras ir vecākas par 65 gadiem. Tāpat aizvien palielinās inficēšanās reliģisko organizāciju un koru vidū, atklāja epidemiologs.

Jau ziņots, ka vietas, kur aizvadītajā nedēļā personas ar Covid-19 inficējušās visbiežāk, ir mājsaimniecības, kur inficējušies 39% no visiem Covid-19 saslimušajiem, kuriem ir zināms inficēšanās avots. Vēl 27% inficējušies darbavietās, savukārt 21% - izglītības iestādes. Tikmēr ārstniecības iestādēs inficējušies 5%, iepriekš informēja Perevoščikovs.

Aizvadītajā diennaktī 80% inficēto reģistrēti Rīgā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 79 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem 63 jeb kopumā 80% ir reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 910 cilvēki.

Vēl astoņi jauni saslimušie reģistrēti Daugavpilī, kur kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 188 cilvēkus. Četri jauni inficētie ir reģistrēti Valmierā, kopējam 14 dienu kumulatīvajam skaitam sasniedzot 22 cilvēkus.

Jauni saslimušie reģistrēti arī Alojas un Kokneses novadā, kur iepriekš visi inficētie bija atlabuši.

No jaunajiem inficētajiem 14 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, kā arī no 20 līdz 29 gadiem, bet 13 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī atklāti 79 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet mirušas četras personas ar apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19, liecina SPKC apkopotie dati. Divi mirušie ir vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, vēl divi - vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pagājušajā diennaktī veikti 2237 Covid-19 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 3,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 4757 personām, bet 1357 saslimušajiem ir apstiprināta izveseļošanās.

Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti kopumā 23 Covid-19 pacienti. Tikmēr kopumā patlaban stacionāros ārstējas 165 pacienti, no kuriem 158 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet septiņi ir ar smagu slimības gaitu.

Aizvadītajā diennaktī stacionāru pametuši divi pacienti, tādējādi līdz šim no stacionāra izrakstīti 325 pacienti.