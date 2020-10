Situācija ar Covid-19 kļūst arvien nopietnāka. Epidemiologs iesaka netikties ar citiem 

Perevoščikovs žurnālistiem sacīja: "Ja tas absolūti nav nepieciešams, nebūtu atbalstāmi kontaktēties ar citu mājsaimniecību locekļiem un draugiem," norādot, ka tā vietā saziņai labāk izvēlēties modernās tehnoloģijas.

Epidemiologs norāda, ka pagājušajā nedēļā pozitīvo testu īpatsvars bijis 3,7%, savukārt nedēļas nogalē tika pārsniegts četru procentu slieksnis, kas liecina, ka slimība arvien plašāk izplatās sabiedrībā ne tikai caur zināmiem, bet arī caur nezināmiem kontaktiem.

Slimību un profilakses kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. (Foto: LETA)

Pagājušajā nedēļā tika sasniegts vēl viens psiholoģiski nozīmīgs slieksnis - Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs pārsniedza simtu un bija 103,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat nedēļas laikā jaunatklāto gadījumu skaits pārsniedza tūkstoti un bija 1228, kamēr nedēļu iepriekš tie bija 780 jauni gadījumi.

Arvien Covid-19 visvairāk izplatās vecuma grupā no 15 līdz 49 gadiem, taču pagājušajā nedēļā bija vērojams pieaugums vecuma grupā virs 65 gadiem.

Pagājušajā nedēļā visbiežāk inficējās mājsaimniecībās, proti, 39% no gadījumiem, kur varēja izsekot inficēšanās avotu, nāk no ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem. Otrajā vietā ar 27% bija darbavietas, bet skolu loma brīvlaika ietekmē mazinājās - 21% no izsekotajiem gadījumiem saistīti ar izglītības iestādēm.

Perevoščikovs secina, ka vīrusa pārnešana sabiedrībā pieaug un tagad var inficēties arī, kontaktējoties sabiedriskās vietās un pakalpojumu sniegšanas vietās, ja netiek ievērota distance un netiek izmantota maska kā abpusējs aizsardzības līdzeklis. "Ja tas netiek darīts, riski sabiedriskās vietās būtu vērtējami kā nopietni," sacīja epidemiologs.

Kariņš sasauc Krīzes vadības padomi

Kā zināms, premjers Krišjānis Kariņš (JV) otrdien, 27.oktobrī, plkst.10 sasaucis Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdi, lai lemtu par kopējo valdības stratēģiju Covid-19 izplatības ierobežošanai, tostarp stingrākiem drošības pasākumiem un testēšanas kapacitātes būtisku palielināšanu, portālu Jauns.lv informēja Kariņa preses sekretārs Sandris Sabajevs.

"Šobrīd redzam, ka vīruss joprojām turpina plašu izplatību Latvijā, kas prasa tūlītēju rīcību tagad, lai, mācoties no citu valstu pieredzes, nebūtu par vēlu un vīruss negūtu uzvaru. Lai nepieļautu slimnīcu pārslodzi un līdz ar to krīzes iestāšanos veselības aprūpē, sargājot sabiedrības veselību, rosināšu valdībai lemt par stingrākiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības iegrožošanai," sacījis Kariņš.

Ministru prezidents norāda, ka kopsēdē plānots detalizēti izskatīt un diskutēt par kopējo valdības stratēģiju Covid-19 izplatības ierobežošanai, lai padarītu to saprotamu ikvienam sabiedrības loceklim. Tāpat Ministru prezidents aicinās lemt par nepieciešamo rīcību testēšanas apjomu būtiskai palielināšanai.

Sēdē pieaicinātie eksperti informēs valdību par aktuālo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, veselības aprūpes nozares kapacitāti, slimnīcu noslodzi, individuālo aizsardzības līdzekļu rezervēm, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju un valdības komunikāciju.