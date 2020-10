Saharova balvu 2020. gadā piešķir Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai

“Ļaujiet man apsveikt Baltkrievijas opozīcijas pārstāvjus par viņu drosmi, izturību un apņēmību. Viņi ir nelokāmi pretojušies un joprojām pretojas daudz spēcīgākam pretiniekam. Bet viņu pusē ir kas tāds, ko nespēs uzvarēt pat visnežēlīgākais režīms – un tā ir patiesība. Tāpēc mans novēlējums jums, dārgie laureāti, ir saglabāt spēku un turpināt cīņu, un ziniet, ka mēs stāvam jums blakus,” sacīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Sasoli pēc lēmuma paziņošanas.

"Es arī vēlētos teikt dažus vārdus par vienu no šī gada balvas kandidātiem, Arnoldu Žoakinu Morazanu Erazo no Gvapinolas vides aizsardzības grupas, kurš nesen tika nogalināts. Šī grupa iestājas pret dzelzs oksīda raktuvju izveidošanas Hondurasā. Ir būtiski šajā lietā nekavējoties sākt uzticamu, neatkarīgu izmeklēšana, un saukt pie atbildības tos, kas to pastrādājuši”, viņš teica.

Protests pret nežēlīgu režīmu

Baltkrievijas demokrātisko opozīciju pārstāv pārstāv Koordinācijas padome, drosmīgo sieviešu iniciatīva, un politiskās un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, Baltkrievija.

Politiskā krīze Baltkrievijā turpinās kopš strīdīgajām prezidenta vēlēšanām, kas notika 9. augustā un izraisīja sacelšanos pret autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko un režīma atbildi, īstenojot nežēlīgas represijas pret miermīlīgo demonstrāciju dalībniekiem.

Saharova balvas pasniegšanas ceremonija notiks 16. decembrī.

Trešdien Parlaments arī pieņēma jaunus ieteikumus, aicinot visaptveroši pārskatīt ES attiecības ar Baltkrieviju.