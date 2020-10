Ar ķieģeli pie Saeimas: aicina rīt piedalīties zibakcijā un uzbūvēt sienu, protestējot pret plānotajām izmaiņām autoratlīdzību režīmā

"Zibakcijas ideja: katrs dalībnieks ierodas ar līdzi ņemtu vienu celtniecības ķieģeli, un mēs kopā saliekam no tiem sienu, kas norobežo mūs no Saeimas ēkas. Šī siena simbolizēs faktisko situāciju valstī, kad valdošā koalīcija ciniski ignorē ievērojamas pilsoņu grupas vitāli svarīgas intereses, norobežojas no tās un ar nepārdomātiem lēmumiem degradē Latvijas kultūru. Lai siena būtu gatava līdz portfeļa nodošanas brīdim, jāierodas 30 minūtes ātrāk. Pasākumam noslēdzoties, katrs dalībnieks paņem savu ķieģeli līdzi un atstāj laukumu.

Lūdzam zibakcijas laikā ievērot sociālo distancēšanos, būt korektiem, vienotiem un nepieļaut sabiedriskās kārtības traucēšanu.

Lai mūsu vēstījums būtu vizuāli pārliecinošs, ir nepieciešams prāvs dalībnieku skaits, pēc mūsu aprēķiniem, simts dalībnieku var izveidot sienu ar platību 1,3 m2. Lai objekts vizuāli iespaidīgi izskatītos, tam jābūt vismaz divas reizes lielākam. Tādēļ lūdzam dalīties ar šo informāciju un ierasties kopā ar kolēģiem, kas ir jomas pārstāvji, un citiem atbalstītājiem.

Tiem, kas nevar atrast zibakcijai nepieciešamo ķieģeli mājās, no pulkst.7.30 līdz 7.50 piedāvājam aizņemties ķieģeli no manis - Latvijas Mākslas Akadēmijas pagalmā, to jums labprāt aizdošu.

Zibakcijas laikā Saeimai tiks nodota mūsu vēstule drukātā veidā un priekšlikums problēmas atrisināšanai," aicina Panteļejevs.

Kā sociālajā tīklā "Facebook" norādījuši akcijas rīkotāji - mākslinieki Kristaps Gulbis un Aigars Bikše, radošo profesiju pārstāvju protesta vēstulē pret valdības ieceri likvidēt autoratlīdzības speciālo nodokļu režīmu norādītie argumenti nav ņemti vērā un tikšanās laikā ar Kultūras un Labklājības ministriju pārstāvjiem saskārušies ar "absolūtu problēmas neizpratni un nevēlēšanos saprast".

"Rodas sajūta, ka tev priekšā ir nesaprašanas siena. Mēs korekti un godīgi vēstulē brīdinājām par savu apņemšanos dialoga neiespējamības gadījumā atbilstoši Latvijas likumdošanai izrādīt savu sašutumu un neapmierinātību ar valdības iecerētajām likuma izmaiņām. Tas brīdis ir klāt," pasākuma pieteikumā akcentējuši mākslinieki.

Gulbis un Bikše skaidroja, ka trešdien plkst.8.30 finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) nodos portfeli ar nākamā gada budžetu Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA). Mākslinieki atzīmēja, ka portfelī atradīsies Ministru kabineta rīkojums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanas kārtību, kas ietver, viņuprāt "kultūru graujošos lēmumus".

Atgādinām, ka Ministru kabinets 9.oktobrī apstiprināja izmaiņas autoratlīdzības saņēmēju IIN maksāšanas režīmā. Ministru kabineta ārkārtas sēdē izskatīja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Likumprojekts paredz veikt izmaiņas līdzšinējā autoratlīdzības ienākuma saņēmējam piemērotajā IIN maksāšanas režīmā. Tā mērķis ir samērīga nodokļu sloga uzlikšana autoratlīdzības ienākumam, kā arī nodokļu - IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) - režīma vienkāršošana.

Likumprojekts paredz, laika periodā no nākamā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim piemērot īpašu nodokļa maksāšanas režīmu autoratlīdzības saņēmējiem, kuriem atlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, un kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību.

Nākamā gada otrajā pusgadā personai, kas saņem autoratlīdzību un nav reģistrējusi saimniecisko darbību, ienākuma izmaksātājs ietur nodokli 25% apmērā, no kura 80% tiek novirzīti VSAOI, bet 20% - IIN.