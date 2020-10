Ar Covid-19 sasirgušais Aizputes vicemērs slimības dēļ "jūk prātā"

Oktobra pirmajās brīvdienās Jankovskis pabija Aizputes Sporta centrā, kur arī visdrīzāk esot saķēris Covid-19 no tur inficētā trenera. Jauns.lv jau rakstīja, ka Sporta centrs bijis „sākumstarts” koronavīrusa gājienam pa Aizputi. Oktobra sākumā inficēšanos ar Covid-19 konstatēja gan Sporta centrā, gan vidusskolā, gan pašvaldībā. Tā kā mazpilsētā ātri vien uzzināja, ka inficēts ir arī vicemērs, viņš to arī publiski neslēpj.

Nevienam no vicemēra tuviniekiem nav vīrusa izraisīti simptomi, tāpēc Jankovskis pašizolācijā devies vienatnē no kolēģa aizlienētā dzīvoklī otrā pilsētas galā. Pārtiku viņam piegādā tuvinieki, to noliekot pie dzīvokļa durvīm. Jau nedēļu Janokovskis atrodas pašizolācijā, un vēl tikpat ilgs tajā būs jāpavada. Viņš teic, ka šādā nospiedošā vientulībā var sajukt prātā, bet no tik bēdīga iznākuma viņu paglābjot modernās tehnoloģijas:

„Esmu saņēmis pozitīvu testu un Covid-19 simptomi man bija. Sākumā domāju, ka tā varētu būt – kāpēc tieši man? Jāklepo, krūtis ir tādas „pilnas”, temperatūra kāpj te augšā, te lejā, ir galvassāpes... Pašreiz liekas, ka situācija kļūst labāka, pēdējās dienās vairāk jāklepo”.

- Kādas bija pirmās sajūtas, kad uzzinājāt, ka esat Covid-19 pozitīvs?

- Likās, ka tas ir nopietni. Bet uztvēru mierīgi – galvenais ir netaisīt kaut kādu panika. To, ka varu sajukt prātā, vairāk domāju ironiski, humoristiski. Kā ir būt vienatnē? Labi, ka ir mūsdienu tehnoloģijas, videozvani. Tā varu sazvanīties ar mājiniekiem, daudz zvana draugi un kolēģi, paldies viņiem.

Daudz ko palasu datorā, arī par darba lietām. Tā, piemēram, tagad varu iedziļināties un vairāk saprast par visām tām reformām.

No pašizolācijas Jankovskis varēs izkļūt tikai pēc tam, kad saņems atzīmi "negatīvs" atkārtotā testā, kas jāveic pēc tam, kad izzudīs Covid-19 simptomi. Teorētiski šis tests pēc ārstes teiktā būtu jāveic ap 17. oktobri, bet, ja tests atkal būs pozitīvs, pašizolācija atkal būs jāturpina. „Tā jau līdz Ziemassvētkiem var aizvilkt,” ironiski pauž Jankovskis. Tai pašā laikā Aizputes vicemērs aicina šādā gadījumā būt atbildīgam gan pret sevi, gan sabiedrību kopumā, neslēpjot informāciju par savu veselības stāvokli un pašsajūtu.

Jauns.lv jau rakstījis, ka koronavīrusa uzplaiksnījuma Aizputē dēļ Aizputes domē pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē (izņemot Dzimtsarakstu nodaļu un Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru). Līdz 16. oktobrim novadā atcelti visi kultūras, sporta un citi pasākumi, bet līdz 23. oktobrim pārtrauktas visu amatiermākslas un interešu pulciņu nodarbības.