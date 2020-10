RIGA IFF aicina iepazīt paplašināto realitāti ar bezmaksas lekcijām un hakatonu

Rīkotāji informē, ka programmas ietvaros 16. oktobrī notiks tiešsaistes īslekciju cikls, kurā uzstāsies jomas eksperti no dažādām pasaules valstīm – ASV, Francijas, Latvijas, Lielbritānijas un Beļģijas. Savukārt 17. oktobrī ikviens interesents, neatkarīgi no pieredzes darbā ar tehnoloģijām, ir aicināts pārbaudīt savas iemaņas un likt lietā idejas, lai diennakti garā tehnoloģiju maratonā, pieredzējušu profesionāļu vadībā attīstītu izglītībā pielietojamu paplašinātās realitātes mediju produktu prototipus.

Viena no "RIGA IFF GOES XR" kuratorēm Kristīne Simsone uzsver: "Šogad, kad lielākā daļa pasaules ir pakļauta pulcēšanās ierobežojumiem vīrusa pandēmijas dēļ, paplašinātās realitātes mediji – īpaši virtuālā realitāte – piedzīvojusi popularitātes kāpumu, kļūstot par pieprasītu tikšanās vietu pašizolācijas laikā. Taču līdztekus fiziskas klātbūtnes “aizvietošanai” un dažādiem XR pielietojumiem uzņēmējdarbībā, kā daži no sabiedriski vērtīgākajiem un efektīvākajiem paplašinātās realitātes pielietojumiem ir rodami tieši izglītībā un rehabilitācijā, iezīmējot XR medijus kā vērtīgu instrumentu sabiedrības izaugsmei. Viens no būtiskākajiem festivāla mērķiem – veicināt XR mediju izmantojumu radošajās industrijās, kā arī izglītībā."

Simsone norāda: "Ticams, ka apvienojot mūsu reģiona konkurētspējīgās tehnoloģiju nozares spēkus ar kino un citu radošo industriju pienesumu, varam arvien vairāk integrēt XR medijus kultūras un izglītības jomās, tādējādi veicinot inovatīvu, efektīvu un atmiņā paliekušu informācijas nodošanu."

Programma "RIGA IFF GOES XR" - ik gadu rīkota tandēmā ar interaktīvā satura producēšanas apvienību "Story Hub" - ir kino vides un radošo industriju dialogs ar tehnoloģiju pasauli.

Īslekciju ciklā 16. oktobrī, kas no plkst.9-14 tiks pārraidīts RIGA IFF mājaslapā un "Facebook" kontā, savās zināšanās un pieredzē par interaktīvo scenāriju rakstīšanu dalīsies amerikāņu scenāriste, režisore un producente Ivete Vargisa, kas ir ASV rakstnieku un producentu ģilžu biedre, kā arī veidojusi pavadošās XR pieredzes filmai "Strāvas karš" ("The Current War") ar Benediktu Kamberbeču vienā no galvenajām lomām.

Savukārt lekciju par interaktīvo tehnoloģiju un cilvēka mijiedarbi mākslā piedāvās franču autors Pjērs Frikē (Pierre Friquet), kura darbi izrādīti festivālos visā pasaulē, tostarp arī pazīstamajā Sandēnsas festivālā ASV. Par XR mediju priekšrocībām rehabilitācijā, kā arī dažādības un līdzcietības veicināšanā savās lekcijās runās viena no "Riga TechGirls" pamatkomandas dalībniecēm un virtuālajā realitāte pieejamus terapijas rīkus radījušās kompānijas "VReach" līdzdibinātāja un vadītāja Marina Petrakova, kā arī beļģu digitālās izglītības eksperte Īrisa Verhūvena (Iris Verhoeven).

Vestminsteras universitātes pētniece Sandra Gaudenci (Sandra Gaudenzi), kā arī īsfilmu festivāla "Encounters" direktors Ričs Vorens pētīs ar XR medijiem saistībā tik bieži lietoto terminu "iegrime" (immersiveness), kā arī to, kā tas ietekmē auditoriju.

Tiešsaistē norisošajā tehnoloģiju maratonā jeb hakatonā, kas notiks no 17. – 18. oktobrim, aicināti pieteikties interesenti, kas vēlas attīstīt savas idejas izglītības rīkiem XR vidē. "Aicinām pieteikties gan individuāli, gan komandās. Tiem dalībniekiem, kas pieteikušies individuāli, būs iespēja pievienoties citām komandām hakatona sākumā. Hakatona norisi virzīs pieredzējuši moderatori un padomdevēji no Baltijas valstīm, Eiropas un ASV. Pieteikšanās lekcijām un dalībai hakatonā iespējama: xr.rigaiff.lv," saka pasākuma rīkotāji.