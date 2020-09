Viņš Nacionālajam teātrim bija atdevis visu savu darba mūžu, sākot no 1957. gada, iestudējis tur neskaitāmas izrādes, no kurām daudzas ir atstājušas paliekošas pēdas Latvijas teātru dramaturģijā. Kaut arī teātrī ļoti atvērts un sirsnīgs, privātajā dzīvē režisors bija ļoti noslēgts cilvēks un pēc aiziešanas no teātra kolēģiem kontakti ar viņu faktiski pazuduši, viņš vairs nav atsaucies arī uz telefona zvaniem. Noslēgtā dzīve beidzās traģiski - Kublinskis vientulībā nomira savā dzīvoklī 28. martā neilgi pirms savas 81. dzimšanas dienas.

Šodien kapos ieraka urnu ar viņa pelniem, jo Nacionālā teātra kolektīvs Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ nolēma atvadīšanos atlikt līdz laikam, kad no Kublinska atvadīties varēs atnākt visi, kas to vēlēsies. Atvadu vārdus teica teātra kritiķe Rita Melnace, bet muzikanti spēlēja džezu un pēdējā bija “Dziesma par Mekiju Nazi”. Miks tā būtu gribējis...