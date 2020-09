"Sienas drūp, caurule nepārtraukti applūst, jūtama urīna smaka!" - rīdzinieci neapmierina "Rīgas namu pārvaldnieks"

Rīdziniece Anna Arusanova Jauns.lv pauž savu sāpi: „Vesetas 32 iedzīvotāju vārdā jau vairākus mēnešus mēģinu saņemt palīdzību no „Rīgas namu pārvaldnieka”, bet nekas uz priekšu neiet. Mēs katru mēnesi maksājam papildu naudu par mājas darbiem, bet mūsu nams ir kļuvis par „bezpajumtnieku”. Sienas lēnām drūp, ūdens caurule nepārtraukti applūst, kāpnēs ir nepārtraukta urīna smaka, ēkā no ielas var iekļūt ikviens, jo domofons nedarbojas jau pusgadu, un nesen durvis atdalījās no eņģēm. Mēs nezinām, kur doties, lai cilvēki sāktu darīt savu darbu”.

„Rīgas namu pārvaldnieka” (RNP) sabiedrisko attiecību speciālists Krists Leiškalns par izveidojušos situāciju Jauns.lv teica:

„Ēkas tehniskas stāvoklis ir atkarīgs no daudziem faktoriem, sākot no būvdarbu kvalitātes un ekspluatācijas īpatnībām, beidzot ar to, kā ēka ir uzturēta, cik regulāri īpašnieki iegulda resursus īpašuma uzturēšanā. Jāatzīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izlemt jebkurus jautājumus, kas skar viņu īpašuma remontu un labiekārtošanu, tostarp pieņemt lēmumu par ēkas rekonstrukciju, energoefektivitātes paaugstināšanu un citiem uzlabojumiem. Lai pieņemtu lēmumu, dzīvokļu īpašniekiem jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce vai arī lēmums jāpieņem aptaujas veidā, izvēloties nepieciešamos darbus un finansēšanas avots.

Būtiski, ka RNP savus klientus katra gada oktobra vidū aicina iepazīties ar pārvaldnieka sagatavoto ēkas uzturēšanas darbu plānu nākamajam gadam, prioritārā secībā atšifrējot visus nepieciešamos remontdarbus. Pārvaldnieka plānu dzīvokļu īpašnieki, pieņemot kopības lēmumu, var koriģēt pēc saviem ieskatiem. Uzturēšanas darbu plānā norādīts arī prognozētais mājas līdzekļu uzkrājums un nepieciešamo remontdarbu izmaksas. Savukārt aprīļa mēnesī ik gadu ir sagatavots ieņēmumu un izdevumu pārskats. Abi šie dokumenti ir pieejami dzīvokļu īpašniekiem vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī klientu apkalpošanas centros, lai īpašniekiem būtu maksimāli plaša informācija par ēkas tehnisko un finansiālo stāvokli.

Jāatzīmē, ka daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas darbu plānā, apsaimniekotājs vienmēr prioritāri izvirza inženiertehniskos remontdarbus, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu piegādi – auksto, karsto ūdeni, kanalizāciju, siltumapgādi, elektrību un tā tālāk. Protams, dzīvokļu īpašnieki var lemt par citiem prioritāri nepieciešamajiem remontdarbiem pēc saviem ieskatiem.

Vesetas ielas 32 dzīvokļu īpašnieki vairumā gadījumu godprātīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem. Savukārt attiecībā par nemaksātājiem – esam pret viņiem vērsušies tiesā. Daļā gadījumu jau ar tiesas lēmumu par parādu piedziņu nonākusi zvērinātu tiesu izpildītāju rokās, bet daļā turpinās tiesvedība.

Ieejas durvju eņģes tika izlauztas vētras laikā un šobrīd ir saremontētas. Kas attiecas uz durvju kodu, vairumā dzīvojamo māju paši dzīvokļu īpašnieki izvēlas uzņēmumu, kas uzstāda durvju kodu sistēmas. Šai ēkai tā nepieciešama jauna, un dzīvokļu īpašnieki jau ir izteikuši vēlmi sadarboties ar konkrētu durvju kodu apkalpošanas uzņēmumu”.