Covid-19 perēklis "Forevers": uzņēmums kritizē "Rīgas satiksmi"

Viņa skaidro, ka dienas aktīvajos laikos 50. autobusa maršrutā kursē divi, atsevišķos gadījumos trīs autobusi stundā, kas ir nepietiekami, ņemot vērā šajā ceļa posmā izvietoto juridisko personu skaitu un strādājošo skaitu.

“Par pirmajām problēmām "Forevers" pašvaldības uzņēmumam ziņoja vēl ārkārtējās situācijas laikā šī gada aprīlī. Tajā brīdī situācija bija kļuvusi dramatiska, jo reisu skaits tika samazināts, kas apgrūtināja 2 metru distancēšanās ievērošanu. Kursējošie autobusi rīta un vakara stundās bija pārpildīti, un situāciju risināt SIA "Rīgas satiksme" aicināja arī Veselības ministrija,” skaidro Galklina.

Viņa stāsta - atbildē uzņēmumam "Rīgas satiksme" norādīja, ka reisu skaits samazināts krītošā pasažieru skaita dēļ, vienlaikus uzsverot, ka jaunu maršrutu izveidei nepieciešami papildu resursi (transportlīdzekļi, transportlīdzekļu vadītāji, papildu izdevumi), kā arī pirms jebkura jauna maršruta izveides ir jāveic padziļināta situācijas izpēte, izvērtējot potenciālo pasažieru plūsmu maršrutā un to, vai maršruts būs racionāls un pamatots no ekonomiskā viedokļa.

"Forevers" Mārketinga daļas vadītājs Renārs Smikersts saka: "Vēl ārkārtējās situācijas laikā vērsām savu uzmanību uz to, ka 50. autobusa maršrutā nepieciešams palielināt reisu skaitu, tomēr netikām sadzirdēti. Ja tajā brīdī uz mūsu aicinājumu saņēmām atrunu par ārkārtējo situāciju un ekonomisko nepamatotību veikt izmaiņas maršruta grafikā, tad šobrīd no "Rīgas satiksmes" sagaidām konkrētu rīcību, jo pasažieru pārvadāšana konkrētajā maršrutā nav sakārtota. Lai ierobežotu savu darbinieku saskarsmi ar apkārtējiem un aizsargātu viņu veselību, no jauna esam atgriezušies pie uzņēmuma organizēta transporta."

Galkina portālam Jauns.lv arī norādīja, ka aizvien turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana pirmajiem inficēšanās gadījumiem uzņēmumā.

Uzņēmumā atklāj perēkli

Jauns.lv jau vēstīja, ka nedēļas nogalē šajā uzņēmumā tika konstatēti pirmie trīs saslimšanas gadījumi, pēc kā sadarbībā ar uzņēmuma pārstāvjiem tika uzsākta darbinieku testēšana, paņemot 273 paraugus. Otrdien tapa zināms, ka šajā uzņēmumā infekcija konstatēta 19 cilvēkiem.

Paziņojumā medijiem “Forevers” pārstāvji sacīja: “Apstiprinām, ka uzņēmuma ražotnes trīs darbiniekiem aizvadītajā nedēļā tika atklāta Covid-19 saslimšana un mēs tūlītēji veicām visus nepieciešamos pasākumus ciešā sadarbībā SPKC. Pirmkārt, apzinātās kontaktpersonas tika tūlītēji novirzītas uz pašizolāciju. Otrkārt, vakar saskaņā ar Veselības ministrijas rekomendācijām tika veikta apjomīga testēšana, kas tika organizēta noteiktā lokācijā, ievērojot epidemiologu norādījumus par saskarsmes ierobežojumiem.”

Inficētie brauca ar 50. autobusu

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, atklājās, ka laika posmā no 10. septembra līdz 22. septembrim vairāki ar Covid-19 inficētie pārvietojušies 50. autobusā Rīgā, maršrutā TEC-2 - Abrenes iela.

Visiem pasažieriem, kas brauca minētajos datumos šajā maršrutā, SPKC ieteica sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli un izlemtu par testa veikšanas nepieciešamību uz COVID-19.