Ja Langstiņos un to apkaimē pēdējā laikā līdz 2020. gada 20. septembrim ir manītas aizdomīgas personas, transportlīdzekļi un fiksēti notikumi, kas, iespējams, saistāmi ar minēto noziegumu, par to arī jāziņo policijai. Langstiņu iedzīvotāji tiek īpaši aicināti pievērst uzmanību savos īpašumos un arī blakus esošajās teritorijās atrastiem priekšmetiem, kuriem var būt nozīme izmeklēšanā (durvju atlaušanai piemērotiem rīkiem, attēlā redzamajam dēlim, svešam apģērbam, piemēram, jakai, biksēm, apaviem, cimdiem, maskai u.c. priekšmetiem), un kuri konkrētajā vietā atrodas bez izskaidrojama iemesla. Atrodot kādu no minētajiem priekšmetiem, policija lūdz tos saglabāt neskartā veidā un informēt Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes (VP GKrPP KIP) darbiniekus.

Gadījumos, kad būs nepieciešams augšupielādēt datu nesējos saglabātos datus, VP GKrPP KIP 1. nodaļas darbinieki ar Jums vienosies par veidu, kā to izdarīt.

Valsts policija vērš sabiedrības uzmanību, ka Valsts policijas sniegtā informācija par šo noziegumu un tā izmeklēšanas gaitu medijiem ir objektīva, kā arī tiek sniegta tādā apmērā, lai nekaitētu izmeklēšanai.

Informācijas sniegšanai sazinieties ar VP GKrPP KIP 1. nodaļas darbiniekiem pa e-pastu: kipinfo20@vp.gov.lv@vp.gov.lv vai arī pa tālruņa numuru 67075388 vai 67075257! Anonimitāte tiek garantēta.